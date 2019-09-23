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Kıbrıs’ta 8 bin yolcu kaldı

Kıbrıs’ta 8 bin yolcu kaldı

Cyprus Mail’in haberine göre şu anda Kıbrıs’ta, uçuşu iptal edilen yaklaşık 8 bin Thomas Cook müşterisi bulunuyor.

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Tasfiye edilen Thomas Cook seyahat acentesinin, yılsonuna kadar Larnaka ve Baf Havaalanı ile İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkeleri arasındaki karşılıklı uçuşlarda 456 bin koltuk rezerve ettiği, bunların yarısının tamamlandığı haber verildi.

Cyprus Mail’in haberine ilk Kıbrıs’ta uçuşu iptal edilen yaklaşık 15 bin Thomas Cook müşterisi bulunduğunu yazdı, daha sonra ise bu rakamı 8 bine düşürdü.

Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanlarındaki yıllık yolcu trafiğinin %4.1’inin Thomas Cook müşterisi olduğu bildirildi.  

Haberde, bugün Larnaka Havaalanı ile İskandinav ülkeleri arasında 7, Baf ile İngiltere’nin Manchester şehrine gidecek bir uçuşun da iptal edildiği aktarıldı.

Havaalanlarında son dakika gelen yolcuları yönlendirecek yetkililerin bulunduğu de haber verildi.

Tasfiye kararından etkilenen Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları ve yabancıların Kıbrıs Dışişleri Bakanları Kriz Yönetim Merkezi'ni aramaları istendi  Tel: +357 22801000. Ayrıca Thomas Cook müşterileri için yardım hattı kuruldu, Tel 44 1753 330330 

 

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