Kıbrıs’ta 15 bin yolcu kaldı

Tasfiye edilen Thomas Cook seyahat acentesinin, yılsonuna kadar Larnaka ve Baf Havaalanı ile İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkeleri arasındaki karşılıklı uçuşlarda 456 bin koltuk rezerve ettiği haber verildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, bu uçuşların yarısı tamamlandı ancak şu anda Kıbrıs’ta uçuşu iptal edilen yaklaşık 15 bin Thomas Cook müşterisi bulunuyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanlarındaki yıllık yolcu trafiğinin %4.1’inin Thomas Cook müşterisi olduğu bildirildi.

Haberde, bugün Larnaka Havaalanı ile İskandinav ülkeleri arasında 7, Baf ile İngiltere’nin Manchester şehrine gidecek bir uçuşun da iptal edildiği aktarıldı.

Havaalanlarında son dakika gelen yolcuları yönlendirecek yetkililerin bulunduğu de haber verildi.