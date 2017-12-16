Kıbrıslırumlar’dan taşınan “kayıp” kalıntılarıyla ilgili sorular…

Kıbrıslırum tarafı, Afanya (Gaziköy) yakınındaki Ornuda’daki (Orniti – ya da Tavukçu Çiftliği) Arif Efendi Çiftliği’ndeki kuyulardan bir operasyonla “kayıp” kalıntılarının başka bir noktaya taşınması konusunda sorular sordu. Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, komitenin 7 Aralık 2017 Perşembe günkü toplantısında, Kıbrıslıtürk üye Gülden Plümer Küçük tarafından Ornuda’daki toplu mezarda bulunan “kayıplar”ın kalıntılarının çıkarılarak Dikomo bölgesine taşınması konusunda vermiş olduğu bilgiler üzerine bir dizi soru sordu.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Nestoros, soruları Küçük’ün 16 Kasım 2017 tarihinde sunmuş olduğu belge temelinde, yazılı olarak verdiğini söyledi. Nestoros, ofisinden dört kişinin bu konuda bilgi toplamak için çalışma yaptığını da belirtti.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, “Kıbrıslıtürk basınında çıkan haberlere göre aynı yere 2007'de toksik maddeler döküldüğünü ve konunun zor olduğunu” söyledi. Nestoros, “bu dönemde Kayıplar Komitesi'nin çalışmalarının işgal altındaki bölgede toplu mezarların bulunması yönünde olacağını” belirtti, “konunun teknik yönünde ellerinden geleni yapacaklarını” ifade etti.

Öte yandan Ornuda’daki kuyuların boşaltılarak “kayıplar”a ait kalıntıların taşınması ve bunların Dikomo eski çöp alanına götürülmesiyle ilgili Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ün raporu, Aşşalı “kayıp” yakınlarını üzdü. Aşşalı “kayıp” yakınları tepkilerini çeşitli vesilelerle gösteri yaparak dile getirmeye çalışıyor. Son olarak Ay Spiridon kutlamaları esnasında da Aşşalılar, “kayıp” yakınlarının fotoğraflarını taşıdıkları bir gösteri yaptılar ve tepkilerini dile getirdiler.

(Kaynak: Facebook, Kıbrıs Haber Ajansı – 9.12.2017)

*** Kayıplar Komitesi’nden çağrı:

“Bildiklerinizi bizimle paylaşınız…”

Kayıplar Komitesi, sosyal medyada kullanılmak üzere Türkçe ve Rumca afişler hazırlayarak, “kayıplar” konusunda insanların bildiklerini kendileriyle paylaşmalarını istedi… Rumca mesajda şöyle denildi:

“Siz bilmeyebilirsiniz ancak ailenizdekilere, çevrenizdekilere sorular sorarsanız belki unutulmuş bir öyküyle karşılaşırsınız ve unutulmuş bir bilgi bize yardımcı olabilir…

“Kayıp” yakını anneler göçüp gitmeden lütfen bu çabamıza destek veriniz…

Bu mesajımızı mümkün olduğunca çok insanla paylaşınız, Kayıplar Komitesi’ne aktif biçimde yardımcı olunuz ki umut olabilsin…

Size ihtiyacımız var!

Onların da size ihtiyacı var”

Kayıplar Komitesi’nin Türkçe olarak hazırlanan afişçiğinde ise “kayıp” Erol İsmail’in cenaze töreninden o dönem Kayıplar Komitesi’nde fotoğrafçı olarak çalışmakta olan Turgut Vehbi’nin çekmiş olduğu etkileyici bir fotoğraf kullanıldı. Erol İsmail’in cenaze töreninde eşi Sevilay Hanım tabutu başında büyük acılar içerisinde ağlarken çekilmiş bir fotoğraftı bu… Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nde görevlilerin bu afişle ilgili sosyal medyada paylaştıkları mesajda ise “Düşünün tam 50 yıl sevdiğinizin geri gelmesini bekliyorsunuz. Bir mezarı olsun diye.. Aynı fotoğraftaki Sevilay hanımın yüreğinin üstünde ve elinde taşıdığı Erol İsmail gibi... Daha geride bekleyen çok kişi var... Bu gönderiyi facebook'da, varsa bildiklerinizi bizimle ücretsiz 181'den paylaşın lütfen...Umut olun, umut olalım!” denildi.

“Kayıp” Rifat Salih için Pazartesi Lefke’de cenaze töreni yapılıyor…

“Kayıp” Rifat Salih’ten geride kalanlar, 18 Aralık 2017 Pazartesi sabahı, Lefke’de askeri törenle defnedilecek.

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Pazartesi 10.00’da Lefke Şeyh Nazım Camii’nde toplanmanın ardından Rıfat Salih’in naaşı kılınacak cenaze namazına müteakip askeri törenle Şehit Kemal Özalper Şehitliği’ne defnedilecek.

Törende Rifat Salih’in oğlu Salih Hacısalih bir konuşma yapacak, “kayıp” Rifat Salih’in gömü yerinin bulunarak kalıntılarının ailesine iade edilmesinde emeği geçen Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ve bize plaket verilecek.

Aslen Lefkeli olan Rifat Salih, 6 Şubat 1964’te Ertan Ali’yle birlikte Mağusa’ya portokal götürmek üzere Lefke’den yola çıkmış ancak Koççinodrimitya’da bazı Kıbrıslırumlar tarafından durdurularak alıkonmuş, sonra da öldürülerek “kayıp” edilmişti.

“Kayıp” Rifat Salih ve Ertan Ali’nin yanısıra, beş Kıbrıslıtürk daha Koççinodrimitya’da “kayıp” edilmişti.

Bir Kıbrıslırum okurumuz 2008 yılında bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine bu “kayıplar”ın gömü yeri olan Koççinodrimitya’daki sıra kuyuları göstermiş, bize ayrıca sıra kuyuların yerlerini gösteren bir de harita vermişti. 2008 yılında bu sayfalarda bu “kayıplar”ın akibeti hakkında yapmış olduğumuz araştırmaları yayımlamış ve gerek görgü tanıkları, gerek o dönem bu köyde yaşamış olanlar, gerekse “kayıp” yakınlarıyla yürttüğümüz çalışmaların sonuçlarını bu sayfalarda yayımlamıştık. Kayıplar Komitesi’ne 2008 yılında göstermiş olduğumuz bu sıra kuyularda kazılara beş yıl sonra yani 2013 yılında başlanmış ve yedi “kayıp” Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlar iki ayrı kuyuda bulunmuştu. Beş Kıbrıslıtürk “kayıp” bir kuyuda, Ertan Ali ve Rifat Salih de bir diğer kuyuda bulunmuştu. Bundan sonra Kayıplar Komitesi DNA kimliklendirme sürecine geçmişti. Ertan Ali, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen askeri törenle Lefke Şehitliği’ne defnedilmişti.

Koççinodrimitya’da kalıntıları bulunan “kayıp” Rifat Salih’in ailesinin acısını paylaşıyoruz.

Biz de cenaze törenine katılarak onun bu son yolculuğunda hazır bulunacağız, “Işıklar içinde uyu” diyeceğiz Rifat Salih’e… Tam evinin karşısındaki şehitliğe defnedilecek ve artık Koççinodrimitya’da bir kuyuda değil, ailesinin ziyaret edebileceği bir mezarda yatacak…