İki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Düşünce Topluluğu, Cenevre’de başlayacak Kıbrıs müzakereleri öncesinde 3 dilden basın bildirisi yayınladı.

Liderlere çözüm yönünde atılacak adımlara destek belirtilen açıklamanın tam metni şöyle:

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ - KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS' VOICE

Barış ve Yakınlaşma için çalışan iki toplumlu Kıbrıslıların Sesi Düşünce Topluluğu, Ocak 2017’de Cenevre’de bir araya gelecek olan iki lidere tam destek verir ve Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmak için tüm gerekli adımları atmaları yönünde çağrı yapar.

Kıbrıslıların Sesi barış sürecinin çeşitli parametrelerini incelemiş ve sürdürülebilir bir Federal Devlet’in karşılaşacağı sorunları gözönüne alarak aşağıdaki sonuçlara varmıştır:

Akıncı ve Anastasiades tüm Kıbrıslıların çıkarlarını ve aynı zamanda da jeopolitik dengeleri koruyacak gerçekçi bir uzlaşmaya ulaşmak yönünde çok çalışmalı ve sorumlu bir liderlik örneği sergileyerek toplumlarını birleşmeye hazırlamalıdırlar. İki lider, her iki tarafın da çıkar sağlayacağı ‘kazan-kazan’ çözüm antlaşmasının pozitif yanlarını ortaya koyan ve çözüm yanlısı yurttaşların referandumdan güçlü bir çoğunluk elde etmesini sağlayacak cesur bir kampanyaya öncülük etmelidirler. Yeni yasal yapının uygulamaya konulması sırasında çeşitli zorluklar ortaya çıkacaktır. Bu sorunlar çözüm planında yer alacak maddeler ve AB normları, kurumları ve enstrümanları aracılığı ile çözümlenmelidir. Jeopolitik buhrana sahip bu kavşaktaki önemli unsur çözümü ertelemeyip mevcut fırsatı değerlendirmektir. Birleşik Krallık, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki mevcut Garanti Antlaşması sadece yönetim sisteminin istikrarı yönünde üçüncü Devletler’in çıkarlarını dairdir ve halkın güvenliğini sağlamamaktadır. Bu açıkça ortaya konmalıdır. Böylece Federal Kıbrıs yurttaşları AB müktesabatının geçerli olacağı ve güvenliğin AB norm ve yasaları çerçevesinde sosyal kenetlenme yaratılarak sağlanacağı yeni durum üzerinde tartışmaya başlayabilirler. Profesyonel örgütler, siyasi, sosyal ve kültürel dernekler aracılığı ile toplumlararası ilişkiler kurulması ve dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde Federal düzeyde programlar geliştirilmeli ve sivil toplum desteklenmelidir. Tüm Kıbrıslılar arasındaki güveni ve çok kültürlülüğü artırmak ve ayrımcılık ile mücadele edebilmek adına Milliyetçilikten uzaklaşılmalıdır. Uzun süreli toplumlararası çatışma sonucu meydana gelen can kayıpları tüm taraflarca, her düzeyde kabul edilmeli ve sorunun yarım asırdır göz ardı edilen insani boyutu ortaya konmalıdır. Böylelikle halk açıkça konuşacak, gerçekle yüzleşecek ve huzurlu bir gelecek için gerekli olan affetmek ve barışmak karşılıklı olarak gerçekleşecektir. Eğitim Federal Kurumlarımızın yapıtaşı haline getirilmelidir. Federal Devlet eğitim sisteminin barış, kardeşlik ve çokkültürlülüğü geliştirici şekilde çalıştığından emin olmalıdır. Süreç, barış ve işbirliği sağlayacak şekilde federal düzeyde özenle planlanmalıdır. İki toplumdaki mevcut yapılar devam ettirilirken Federal yapıdan da ortak değerler ile Uluslararası ve Avrupalı uygulamaları sistemlerine dahil edecek gücü almalıdır. Mevcut ayrılıkçı yapı ve buna bağlı etnik kökene dayalı mentalitede toplumlararası iletişimin önündeki en büyük engel olan lisan, girişimcilik ve sosyal yaşam içerisinde birlikteliği engellemektedir. Gerek Parça Devletler’de gerekse Federal Devlet’de iki dilliliği teşvik edici bir lisan politikası uygulamaya girmelidir. Formel eğitime ek olarak, iki dillilik resmi olmayan kurumlar tarafından da AB projeleri aracılığı ile teşvik edilebilir. Türkçe ve Yunanca dilleri ile kıyaslandığı zaman Kıbrıs dilleri telafuz açısından kendilerine özgüdürler ve birçok ortak kelime ve deyim içerirler. Bu ortak kelime ve deyimler günlük kullanım dilinde çoğaltılabilir ve pratik bir iletişim aracına dönüştürülebilir. Sivil Toplum aktivistleri dil değişim programları aracılığı ile bunu uygulamaya koymakta gecikmemişlerdir (Bkz. Natalie Hami tarafından kurulan, https://www.facebook.com/language.exchange.nicosia). Dini, kültürel, tarihi eserler ortak tarihimiz ve mirasımızın çökkültürlü kökenini gösterir. Bu eserlerin restorasyonu etraflarında toplanan insanların hatıralarının canlanması ile bağlantılıdır. Camiler ve Kiliseler çeşitli jenerasyonlardan kişilerin bir araya geldiği mekanlardı, bu yüzden geleneksel ve kültürel imajların hatırasını taşırlar. Federal Devlet ortak mirasımız çerçevesinde barış ve kültür oluşturucu politikalar geliştirmeli, kurumlar kurmalıdır. Adanın dört bir yanında bulunan tarihi eserler restore edilmelidir. Sami Özuslu, ortak mülkün maddi kayıplarını, terk edilmiş Lefkoşa Havaalanı’nı konu alan bir belgesel ile ortaya koymuş, geçmiş hataların tekrarlanmaması yönünde güçlü bir çağrıda bulunmuştur. Kıbrıslıların Sesi, belgeselin gösterimini destekleyecek ve mevcut sözlü tarihi kayıt altına alacak benzeri yapımları teşvik edecektir. Kıbrıslılık Kimliği etnik anlamından soyutlanmalı ve Federal Devlet aidiyeti ve vatandaşlık sorumluluğu olarak yeniden anlamlandırılmalıdır. AB vatandaşlığı ile birleştirilmiş ortak Kıbrıs milliyeti ve tarihi, mirasın ortak mülkiyeti, Kıbrıslıların kendilerine özgü şivesi, mutfağı, folklör müziği ve dansı, güçlü yerel yaklaşımları benimsenmeli ve kültürel ve eğitsel projeler ile desteklenerek Federal bir kültürde yaşayan tüm Kıbrıslıların gurur duyacağı şekilde tanıtılmalıdır.

05/01/2017

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ - KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS' VOICE

Η ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ, δικοινοτικός φορέας που εργάζεται για την ειρήνη και τη συμφιλίωση, περιβάλλει με πλήρη υποστήριξή τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τους παροτρύνει να καταβάλουν την απαραίτητη προσπάθεια για μια διευθέτηση του κυπριακού στις συνομιλίες της Γενεύης τον Ιανουάριο 2017.

Η «Φωνή Κυπρίων» εξέτασε τις διάφορες παραμέτρους της ειρηνευτικής διαδικασίας, και αφού αναγνώρισε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε στην δημιουργία μιας βιώσιμης ομοσπονδίας, κατέληξε ως εξής:

Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Ακιντζί πρέπει να εργαστούν σκληρά για να εξισορροπήσουν τις γεωπολιτικές δυναμικές με τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων μέσα σε μια ρεαλιστική συμβιβαστική συμφωνία και προχωρήσουν ως υπεύθυνη ηγεσία στην εμπέδωση της στις αντίστοιχες κοινότητές τους. Πρέπει θαρραλέα να διαφωτίσουν τον λαό παρουσιάζοντας τις επωφελείς επιπτώσεις, προκειμένου να κινητοποιήσουν τους πολίτες προς μια σαφή πλειοψηφία έγκρισης της λύσης στα προσεχή δημοψηφίσματα. Η εφαρμογή της νέας τάξης πραγμάτων συνεπάγεται δυσκολίες και προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όταν παρουσιάζονται και να επιλύονται μέσα από τις διατάξεις της λύσης καθώς επίσης και τους κανόνες, τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό στην παρούσα συγκυρία των γεωπολιτικών αναταράξεων είναι να κατανοήσουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία και να καταπολεμήσουμε την τάση για αναβολή της συμφωνίας Η Συνθήκη Εγγυήσεως που υπάρχει μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, απλά δηλώνει το ενδιαφέρον των κρατών στη σταθερότητα του συμφωνηθέντος συστήματος διακυβέρνησης και δεν εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών. Η διαφορά αυτή θα πρέπει να εξηγηθεί με σαφήνεια, έτσι ώστε οι πολίτες της ομοσπονδιακής Κύπρου να επικεντρωθούν στη νέα κατάσταση όπου θα επικρατεί το κοινοτικό κεκτημένο και η ασφάλεια θα επαφίεται στην κοινωνική συνοχής και κάτω από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτικές και θεσμούς ασφαλείας. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να υποστηριχθεί με ομοσπονδιακά προγράμματα διακοινοτικών επαφών και δεσμών με τη μορφή κοινών επαγγελματικών ενώσεων, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, με σκοπό να αναπτυχθούν κοινά ενδιαφέροντα ως προς την υλική, πολιτιστική και κοινωνική διάσταση. Ο εθνικισμός πρέπει να ξεπεραστεί και να καταπολεμηθούν οι αποσχιστικές τάσεις, να προωθηθεί η εμπιστοσύνη και να βελτιωθεί ο πλουραλισμός στην κυπριακή κοινωνία. Οι ανθρώπινες απώλειες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της μακράς δικοινοτικής σύγκρουσης, πρέπει να αναγνωριστούν από όλες τις πλευρές και σε όλα τα επίπεδα αποκαλύπτοντας έτσι την ανθρώπινη πτυχή που αποκρύβεται για μισό αιώνα. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα μιλήσουν ανοιχτά, θα αντιμετωπίσουν την αλήθεια και θα βρουν το δρόμο προς την καταδίκη και τη συγχώρεση που είναι απαραίτητα για ένα ειρηνικό μέλλον . Η παιδεία πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της ομοσπονδίας που θα διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί τη φιλία, την ειρήνη και το πολυπολιτισμικό πνεύμα. Η ομοσπονδιακή πολιτική πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά και θέσει στόχους την επίτευξη της ειρήνης και της συνεργασίας. Οι υπάρχουσες δομές και στις δύο κοινότητες πρέπει να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν μέσα από την ομοσπονδιακή δομή που θα ενσωματώνει σταδιακά και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης κοινές αξίες καθώς και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές. Η γλώσσα αποτελεί πρωταρχικό εμπόδιο για την επικοινωνία στο σημερινό χωριστικό καθεστώς που εμποδίζει τη συντροφικότητα στην επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή. Η πολιτική για προώθηση της διγλωσσίας θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε επίπεδο πολιτειών. Εκτός από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, η διγλωσσία μπορεί να προωθηθεί μέσω άτυπων θεσμών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι κυπριακές διάλεκτοι με τα κοινά χαρακτηριστικά στην προφορά χρησιμοποιούν πολλές κοινές λέξεις και εκφράσεις και μπορεί να ενταχθούν σε ένα πρακτικό εργαλείο για στην απλή καθημερινή επικοινωνία. Ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών εργάζονται ήδη σε προγράμματα προώθησης της διγλωσσίας μέσω γλωσσικής ανταλλαγής (πχ NataliHami κ.α. https://www.facebook.com/language.exchange.nicosia). Αρχαία και μεσαιωνικά, θρησκευτικά ή βασιλικά , κατοικίες ή κοινοτικά μνημεία σηματοδοτούν την κοινή ιστορία και πολυπολιτισμική βάση της παράδοσης μας. Εκκλησίες και τζαμιά είναι ορόσημα όπου γενιές κυπρίων συναντιόνταν και συγχρωτίζονταν και γι 'αυτό είναι φορτισμένα με αναμνήσεις παραδοσιακών και πολιτιστικών εικόνων. Το ομοσπονδιακό κράτος πρέπει να θέσει κατάλληλες πολιτικές και θεσμούς με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού και της ειρήνης γύρω από την κοινή κληρονομιά, με την αποκατάσταση όλων των μνημείων που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Υλικές απώλειες της κοινής περιουσίας έχουν προβληθεί από τον Sami Ozuslu σε ένα ντοκιμαντέρ γύρω από το εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο Λευκωσίας εκπέμποντας ισχυρά μηνύματα για την αποφυγή της επανάληψης των λαθών του παρελθόντος. Η Φωνή Κυπρίων, θα αναλάβει την προώθηση των ευκαιριών προβολής της ταινίας και θα ενθαρρύνει περαιτέρω παραγωγές με αξιοποίηση μαρτυριών της δικοινοτικής προφορικής ιστορίας. Η κυπριακή ταυτότητα πρέπει να αποβάλει το εθνοτικό έρμα και να αποκατασταθεί με ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κοινή κυπριακή υπηκοότητα σφραγισμένη με την Ευρωπαϊκή ιδιότητα προσδιορίζουν, μαζί με την κοινή ιδιοκτησία των ιστορικών μνημείων, την κοινή μοναδικότητα των διαλέκτων, τη μαγειρική, την παραδοσιακή μουσική, τους παρόμοιους χορούς, καθώς και την κοινή ισχυρή τοπικιστική νοοτροπία αποτελούν την ταυτότητα η οποία θα πρέπει να αποδαιμονοποιηθεί και να προωθείται μέσα από την εκπαίδευση και πολιτιστικές δράσεις ώστε να υιοθετηθεί από όλους τους κυπρίους με υπερηφάνεια σε μια ομοσπονδιακή κοινωνία.

05/01/2017

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ - KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS' VOICE

Cypriots’ Voice, the bi-communal Forum working for peace and reconciliation, extends full support upon the Leaders of the two Communities and urge them to take all necessary efforts towards a negotiated settlement at the Geneva talks in January 2017

Cypriots’ Voice has examined the various parameters of the peace process, and having acknowledged the difficulties that will be faced for implementing a sustainable federal state, concluded as follows:

Anastasiades and Akinci must work hard to balance the geopolitical dynamics with the interests of all Cypriots within a realistic conciliatory agreement and exercise leadership responsibility for consolidation in their respective communities. They must bravely lead campaign for presenting the positive effects of a “win-win” solution in order to mobilize the pro solution citizens towards a clear majority in the forthcoming referendums. Difficulties and challenges will emerge on the way of implementing the new state of affairs. These issues must be left to be handled as they occur with the help of the provisions of the solution and the aid of the EU norms, institutions and instruments. The important factor at this juncture of geopolitical turbulence is to grasp and utilize any opportunity and to fight the tendency to postpone the agreement. The treaty of guarantee existing between UK, Turkey and Greece and the Republic of Cyprus simply declares the interest of third party states in the stability of the agreed system of governance and does not guarantee the safety of the people. This differentiation must be clearly explained so that the citizens of the federal Cyprus could focus on the new situation where the acquis communautaire will prevail and security will be ensured through social cohesion within the European law and practice. The civil society should be supported through federal level programmes to establish intra communal contacts and links in the form of common professional associations, political, social, and cultural institutions which could promote friendship and sharing common interest in the material, cultural and social dimension. Nationalism must be put aside in this effort in order to fight separatism, promote trust and improve multi pluralism in the society of Cypriots. Human losses of both sides committed during the long lasting bicommunal conflict must be acknowledged by all sides and at all levels thus revealing the human aspect which has been oppressed for half a centrury. In this way the people will speak openly, face the truth and find their way towards condemnation and forgiveness which are necessary elements for a peaceful future. Education must become the cornerstone of our federal foundations. The federal state should ensure that the education system must promote friendship, peace and multicultural spirit. The process must be carefully planned to implement a policy that will be set at federal level aiming to achieve peace and cooperation. The existing structures at both communities must continue and draw momentum from the federal spirit to incorporate common values and enhance European and international practices which gradually will evolve at all levels of education. Language is a primary factor blocking communication in the current separatist status quo and is hindering togetherness in entrepreneurship and social life. Language policies must be put in place from the outset both at federal and constituent state levels promoting bilingualism. In addition to the formal education system, bilingualism can be promoted through informal institutions and EU programmes. The Cypriot dialects in their uniqueness of pronunciation vis a vis Greek and Turkish mainland languages, are using numerous common words and expressions which can be amplified within a practical tool for use in everyday communication. Activists of civil society are already promoting bilingualism through language exchange projects (e.g. Natalie Hami e.a. https://www.facebook.com/language.exchange.nicosia Ancient or medieval, religious or royal or residential or community monuments mark the common history and multicultural basis of our Heritage. Restoration of monuments is associated with revival of memories that united people around them. Churches and mosques are landmarks where generations were meeting and functioning and so they carry remembrance of traditional and cultural images. The federal state must set policies and institutions in order to promote culture and peace around the common heritage by restoring all monuments scattered around the country. The material losses of common property were explicated by Sami Ozuslu in a documentary around the abondoned Nicosia airport transmitting strong messages for avoidance of repetition of past mistakes. Cypriots’ Voice will undertake proliferation of viewing opportunities of the film and will encourage further productions valorizing available bicommunal oral history testimonies. The Cypriot Identity must be depleted from the ethnic ballast and it should be reinstated by responsibility of the Federal Government. The common Cypriot nationality sealed by EU identify along with the common ownership of historic monuments, unique dialect accent, culinary behavior, folklore music and dancing as well common mentality of strong localism, should be de-demonized and promoted through education and cultural projects so that it is adopted with pride by all Cypriots in a federal society.

05/01/2017