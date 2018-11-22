Kıbrıslıların omuzlarda taşıdığı efsanenin vedası

Hayata dün gözlerini yuman Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs’ın tümünde ismi en fazla bilinen futbol efsanelerinden biriydi. Kıbrıs’ta ortak liglerin olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu (1934 – 1955) döneminde gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs futboluna damgasını vuranlar arasında önemli yer tutuyor.

Ebeoğlu’nun vefatın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde spor camiası taziye mesajları yayınladı. Vefatı güney basınında da yer buldu.

Akıncı’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sevim Ebeoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı, yayımladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Ebeoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden Sevim Ebeoğlu’na Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine, tüm Leymosunlulara ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Halkına hem spor alanında hem de yeri geldiğinde toplumsal mücadelede yaptığı katkılarla büyük emek veren Sevim Ebeoğlu ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biriydi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Ekim 2017’de Sevim Ebeoğu’nu evinde ziyaret ederek, ülke sporu ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği hizmetler nedeniyle Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü takdim etmişti.

AEL Limasol: “Derin üzüntü duyuyoruz”

Kıbrıs’ın güney ekiplerinden, Sevim Ebeoğlu’nun önemli başarılara imza attığı kulübü AEL Limasol kulübü başkan ve yönetimi başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Sevim Ebeoğlu’nun yaşamını yitirmesinden dolayı duyulan derin üzüntü dile getirilirken, ailesine başsağlığı mesajı kulübün resmi sitesinden yayınlandı.

Doğan Türk Birliği: “Efsaneler ölmez”

K-Pet Süper Lig ekiplerinden ve Sevim Ebeoğlu’nun başarılara imza attığı kulübü Doğan Türk Birliği sosyal medya hesabından Ebeoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Doğan Türk Birliği “Efsaneler ölmez” başlığı ile yayınladığı mesajında “Kulübümüzün ve Kıbrıs futbolunun efsanesi Sevim Ebeoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma tanrıdan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

KTFF'den başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden Sevim Ebeoğlu için Başkan Hasan Sertoğlu imzası ile başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle: "Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs futboluna büyük katkılar koyan; örnek kişiliği ve başarılı sporculuğuyla gönüllerde taht kurup, ülke futboluna damga vuran Sevim Ebeoğlu’nun başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

KTSYD: “Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) olarak ülke sporunun önemli isimlerinden biri olan Sevim Ebeoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs adasında formasını terlettiği kulüplerle önemli başarılara imza atan, gol krallıkları yaşayan ve ülke sporuna önemli katkılarda bulunan Ebeoğlu’nun boşluğu hiçbir zaman doldurulamayacaktır. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

KTFAD’dan başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD), Sevim Ebeoğlu’nun vefatı nedeni ile başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Kıbrıs Futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs futbolunda çok önemli hizmetleri olan, barış ve dostluğa büyük katkılar koyan, başarılı sporculuğunun yanında örnek kişiliği ile iz bırakan, Sevim Ebeoğlu’na Allah’tan rahmet diler, yaslı ailesine, sevenlerine sabırlar temenni eder, tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Ebeoğlu’nun vefatı güney basınında

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan basın organı goal.com.cy Sevim Ebeoğlu’nun yaşamını yitirmesini okuyucularına aktardı. İnternet sayfası yayınladığı haberde Ebeoğlu’nun 1952-53, 54-55 ve 55-56 sezonlarında AEL Limasol ile şampiyonluk yaşadığı belirtilirken efsane spor insanının İsrail’e karşı milli takım formasını da terlettiği belirtildi. Ebeoğlu’nun yaşantısı ile ilgili bilgilerin verildiği haberde AEL Limasol’un vefatı nedeni ile yaptığı başsağlığı mesajına da yer verildi.