‘Kıbrıslıların %12’si taşıyıcı’

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından Uluslararası 8 Mayıs Talasemi Günü dolayısıyla yayımlanan basın açıklamasına göre, Kıbrıslıların hemen hemen %12’si beta talasemi taşıyıcısı oluyor ve Kıbrıs'ın güneyinde talasemi olan 700 kişi bulunuyor.

Basın açıklamasında, Kıbrıs’ın güneyindeki değişik şehirlerinde tıbbi bakım ve önleme uygulayan dört talasemi kliniğinin yer aldığı ve bununla mücadele için uygulanan bilimsel programın çok başarılı olduğu ve dünyaca bilindiği, Kıbrıs’ın Avrupa ERN-EuroBloodNet ağında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, ağın ilk hedeflerinden birinin RADeep denilen ender anemi için bir Avrupa epidemiyoloji platform oluşturulması olduğuna dikkat çekildi.

Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Moleküler Genetik Talasemi Birimi, platformun yazılımının (www.eurobloodnet.eu/radeep) gelişmesi ve teknik desteğinden sorumlu bulunuyor.