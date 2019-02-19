Kıbrıslılardan İngiltere’de çözüm inisiyatifi

İngiltere’de bulunan İki Toplumlu İnisiyatif, önceki gün, Londra'da Hackney Kıbrıslılar Merkezi'de faaliyet yürütmekte olan Kıbrıslı örgütlerin temsilcilerinden ve toplumları içinde tanınmışlığı bulunan bireylerden oluşan geniş bir grup toplantı yaptı.

Toplantı sırasında, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılarca, adada Kıbrıs sorunu ile ilgili siyasi ilerleme olmaması ve özellikle de uzun süredir müzakere edilmemesi konusundaki ciddi endişeler yoğun olarak ortaya kondu.

Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ve Kıbrıs'ın geleceği konusundaki endişelere odaklanan toplantıda, tartışma yaşandı. Tartışma, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde, kabul edilen Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kişiliği olacak biçimde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik, mümkün olduğunca çok sayıda örgüt ve birey tarafından koordine edilmiş bir hareket oluşturma ihtiyacı etrafında gerçekleşti.

Toplantının sonunda, aşağıdaki adımlar üzerinde oybirliği ile anlaşıldı:

1. Yukarıda belirtilen prensipler temelinde Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için kampanya yürütmek amacı ile tüm Kıbrıslıların geniş, çeşitliliği olan, kapsayıcı bir kök hareketinin oluşturulması.

2. Kıbrıs halkının adanın yeniden birleşmesi talebini yükseltmeye yönelik, ortaya konan temel talepler için baskı unsuru olmak amacıyla kilit karar alma merkezlerine yönelik hedefli ziyaretler programı ile görevlendirilecek temsilci grubun oluşturulması. Söz konusu tüm Kıbrıslılar inisiyatifine katılımı arttırma ve katılımı genişletme stratejisinin bir parçası olarak, Kıbrıs’ta iki taraf arasında görüşmelerde önceden anlaşılmış prensipler temelinde Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeyi amaçlayan ortak bir çabaya katkıda bulunmak isteyen, ilgi duyan tüm Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslılara davetimiz açıktır.

Toplantı 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 19: 30'da, Wood Green’de Kıbrıs Topluluk Merkezinde gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi için: Andreas Gregoriou 07387265018, Mehmed Mahmud 07547927209