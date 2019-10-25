Eurobarometre araştırmasının dün açıklanan yeni sonuçları, Kıbrıslı Rumların yaklaşık yüzde 45’inin, devlet başkanının başka bir dine veya millete mensup olmasını sorun etmeyeceklerini belirttiler.

Alithia ve diğer gazeteler, Eurobarometre araştırmasının ayrımcılık konusundaki sonuçlarının dün kamuoyuyla paylaşıldığını, sonuçların Kıbrıslı Rumların farklı dinden veya milletten olan kişilere yönelik tutumlarında değişiklik olduğunu ortaya koyduğunu iddia ettiler.

Alithia, “Kıbrıslılar Tabuları Yıkıyor Mu? – Kıbrıs Sorununa Da Uzanan Tabuları Yıkıyorlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Eurobarometre’nin 9-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında 509 Kıbrıslı Rum arasında gerçekleştirilen anketinin sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların yüzde 46’sının, “farklı bir dine mensup devlet başkanına evet dediklerini” ortaya koyduğunu yazdı.

“Farklı bir millete mensup bir kişinin” devlet başkanı olmasına ise katılımcıların yüzde 45’inin olumlu baktığını aktaran gazete, yine katılımcıların yüzde 40’ının ise “farklı cinsel eğitimleri olan bir kişinin başkan olmasını sorun etmeyeceği” cevabını verdiğini vurguladı.

Gazete, AKEL Başkanı Andros Kiprianu’nun 2011 yılında, “sağcı Kıbrıslı Rum bir başkan yerine solcu Kıbrıslı Türk bir başkanı tercih edeceği” şeklindeki açıklamasını ve çektiği tepkileri hatırlatarak, “Kıbrıslıların” bu ankete verdikleri yanıtlarla “tabuları yıkma yolunda ilerledikleri” yorumunda bulundu.

Ankete katılanlar ayrıca ülkede dini, etnik ve cinsiyet ayrımcılığı olduğu görüşlerini de dile getirdiler.