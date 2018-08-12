Kıbrıslılar da Mars’a gidiyor

Bir mikroçip içinde Mars gezegenine seyahat edecek olan milyonlarca kişi arasında Kıbrıslıların da adı yer alıyor.

Mayıs ayında NASA tarafından uzaya fırlatılan InSight uzay aracı Mars gezegenine doğru yol alıyor. NASA’nın fırlattığı uzay aracında iki mikroçipte NASA tarafından yapılan açıklamadan yararlanarak başvuruda bulunan tüm dünyadan 2,4 milyon insanın da adı yer almaktadır. KHA’nın elde edindiği bilgilere göre, bu listede çok sayıda Kıbrıslının da adı yer almaktadır. NASA, bu isimlerin kişisel veriler olduğu için basına açıklanmayacağını duyurdu.

2015 yılında NASA tarafından yapılan bu açıklama sonucu 827 bin kişi isimlerini bu listeye kaydettirmişti. Bu başarıdan sonra, NASA, isimlerini Mars gezegenine göndermek isteyenlere ikinci bir fırsat vermek amacıyla ikinci bir mikroçip daha göndermeye karar verdi. İkinci mikroçipte ise 1,6 milyon isim var. Bu başarıdan sonra her iki mikroçipte toplam 2,4 milyon kişi isimlerini kaydettirmiş oldu ve bunların arasında Kıbrıslılar da bulunuyor ve şu an Mars’a doğru seyahat ediyorlar.

Bu isimler NASA’nın gelecekteki misyonlarına da dâhil edilecek ve “mil kartı” ile ödüllendirilecekler.

InSight 109 gün içerisinde hemen hemen yarı mesafeyi katletmiş bulunuyor. Yolculuğun altı ay sürmesi ve kasım sonu sona ermesi bekleniyor.