Kıbrıslı Türklerin nüfusu

TC’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, müzakerelerin gidişatını etkileyebilecek, kritik cümleler kurdu geçen gün…

Ankara’da Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) düzenlenen ‘Milli Davamız Kıbrıs’ konulu konferansta konuşan Türkeş’in özellikle ‘Kıbrıslı Türk nüfusu’ hakkındaki sözleri not edilmeli.

KKTC’de her gün 10’arlı, 20’şerli gruplar halinde ‘istisnai’ yurttaşlık verilmesinin esbab-ı mucizesi de bu açıklamada saklı olabilir.

Türkeş’in “Kıbrıs'ta bir tane Türk yaşamasa dahi Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi vardır ve bundan vazgeçmesi mümkün değildir” şeklindeki sözleri, başta geldiği MHP tabanı olmak üzere Türkiye’deki halkın büyük çoğunluğunun anlayabileceği bir tespit değil.

Ama bence doğru olanı söyledi Türkeş…

Türkiye Kıbrıs’taysa, bu kendi çıkarı içindir. Bunu açıkça söyledi. Yani ‘soydaşlarımız’ falan değil mesele…

Bunu bir tarafa yazdık, geçtik.

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Gelelim Türkeş’in Kıbrıs Türk nüfusuna dair sözlerine…

“Son müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafının 820 bin dolayında, Türk tarafının ise 220 bin olarak değerlendirildiğini" söylüyor Tuğrul Türkeş ve bu hesabın ‘yanlış’ olduğunu söylüyor. ‘Kıbrıs'ta 300 binin üzerinde Türk yaşadığını’ söylüyor.

Son sayıma göre KKTC nüfusu 300 bin civarında evet, ama de facto nüfusu kimse bilmiyor. Nüfusun bütün ayrıntılarını da bilen yok.

Ancak Türkeş, Güney’deki nüfusu ‘son veri’ kabul ederken, Kuzey’dekini ‘eksik’ buluyor. Oysa güneyde nüfusun 1 milyonu geçtiği söyleniyor.

Türkeş, sanki bizim taraf rakamları değiştirmeye kalkarsa Rumlar da benzerini masaya getirmeyecekmiş gibi konuşuyor.

Kuşkusuz bunu neden Türkeş’in yaptığı sorusu apayrı bir mevzu. Zira müzakere masasındaki Akıncı, Ankara’dan gelen bu tür açıklamalar sayesinde ‘yetkisiz eleman’ pozisyonuna düşürülüyor.

Bir diğer tuhaf tarafı da, Türkeş Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından hala ‘azınlık’ kabul edildiğini öne sürüyor. Halbuki uzun süredir yok öyle bir şey!

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Türkeş’in nüfusla ilgili söyledikleri burada bitmiyor.

Konuyu ‘yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere kadar genişletiyor.

Ve –gariptir ki- ‘Dışarıda yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısı’nın tespitine dönük bir çalışma yapıldığını Türkeş’ten öğreniyoruz.

Bakın ne diyor Türkeş: “İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk'ünün 200-300 bin arasında olduğu söyleniyor. Oradaki derneklerle temas ettik şimdi bir çalışma başlatıyoruz ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkü'nün nüfusunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bunların Kıbrıs'ta yaşıyor olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Mühim olanı, bunlar Kıbrıs Türkü'dür."

Son cümleye dikkat: “Mühim olanı, bunlar Kıbrıs Türkü'dür."

Türkeş bu cümleyi kurunca, haliyle KKTC’deki nüfusun ‘detayları’ akla geliyor.

Türkeş –bilerek mi, yoksa bilmeden mi- arı kovanına çomak sokuyor.

‘Kıbrıslı Türklerin nüfusu’nu tartışmaya açmak, başımıza yeni dertler açmaktan ve müzakere sürecini çıkmaza sokmaktan başka işe yaramaz.

Bu konuda ‘Türk tarafı’ olarak insan içine çıkacak yüzümüz yok çünkü!..