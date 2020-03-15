“Kıbrıslı Türklere geçişler açık”

Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, geçişlerin tüm Kıbrıslı Türklere açık olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü de bu bilgiyi doğruladı.

Güneye geçişlerde yalnızca ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimlik kartlarının kabul edildiği iddiası da ortaya atıldı, Cyprus Mail bu yönde bir iddia paylaştı.

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı, 15 Mart sabahından 30 Mart 2020’ye kadar geçiş noktalarının “yalnızca Kıbrıs vatandaşlarına açık olduğunu” duyurdu.

Ayrıca, Avrupa Birliği üye yurttaşlarının yasal seyahat ya da ikamet belgeleriyle de ülkeye giriş yapabileceği belirtilirken, şu istisnalar da açıklandı:

“Geçiş hakkı elde etmek için ikili veya uluslararası sözleşmeler kapsamında belirlenmiş bir diplomatik hizmet veya görevde bulunan ülke vatandaşlarının diplomatik bir kimliği olmalıdır.”

CUMHURBAŞKANLIĞI DA AÇIKLADI

KKTC Cumhurbaşkanlığı da şu açıklamayı yaptı:

“Yurttaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, Cumhurbaşkanlığı olarak gerek BM Kıbrıs İyi Niyet Ofisi ve gerekse Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ile yürütülen temaslar sonucunda, geçiş kapılarının Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edeceği bilgisi birkaç kez teyit ettirilmiştir. Konuyu yakından takip etmekteyiz.”

POLİS FARKLI DUYURMUŞTU

KKTC polisi bugün bir açıklama yaparak, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Geçiş Kapılarını Tamamen Kapattı” demişti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı da bu duyuruyu teyit etmemiş, “fiili uygulama gözetilerek böyle bir açıklamanın yapıldığını, bilgi almak için Birleşmiş Milletler ile temas edildiğini” söylemişti.

KIBRISLI RUMLAR KUZEYE GEÇEMİYOR

KKTC Bakanlar Kurulu önceki gün Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları dahil “KKTC yurttaşları” dışında herkesin “hava, deniz, kara kapılarından” girişini yasaklamış; güneye geçeceklerin de dönüşte, 14 gün ev gözetiminde olması kararını vermişti.