Kıbrıslı Türklere ait yeni bir toplu mezar aranıyor

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Ada dışında yaşayan bir Kıbrıslı Rumun verdiği bilgi üzerine Kıbrıslı Türklere ait yeni bir toplu mezarı arıyor.

Haravgi’nin “Kıbrıslı Türk Kayıpların Yeni Bir Toplu Mezar Noktası Aranıyor” başlıklı haberine göre, KŞK Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, yurtdışında yaşayan bir Kıbrıslı Rumun gönüllü verdiği ve KŞK tarafından kayda değer bulunan ifade üzerine aramalara başlandığını söyledi, ancak başka detay vermedi.

Kıbrıs'ın güneyinde yayın yapan “Astra” radyosuna yaptığı açıklamada, KŞK’nın, Kıbrıslı Türklerin, olası Kıbrıslı Rum kayıp gömü yerleri hakkında verdikleri bilgileri de değerlendirmekte olduğunu söyleyen Nestoros, “kayıplar meselesinin rengi veya milliyeti yoktur. İster Kıbrıslı Rum olsun ister Kıbrıslı Türk, acı, aynı acıdır” ifadesini kullandı.

Kayıp kalıntılarının kimlik tespitlerinde hata yapıldığını da itiraf eden Nestoras Neostoros, “meseleyi bu aşamada büyütmek istemediğini” söyledi.

Kıbrıslı Rum üye, KŞK’nın kayıplar konusunda sunum yapmak üzere İstanbul’a gitmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

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