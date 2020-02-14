Kıbrıslı Türklere ait 33 dükkan kiralanıyor

Baf’ta ticaret merkezinde bulunan ve Kıbrıs Rum “Kıbrıslı Türk Malları Vasiliği” tarafından yenilenen 33 Kıbrıslı Türk dükkanının açık arttırma usulüne göre kiralanacağı bildirildi.

Politis gazetesi, Baf’ın merkezine yer alan ve bazıları merkezi “Kenedy Meydanı’na” bakan 33 adet Kıbrıslı Türk ticari taşınmazının açık arttırma yoluyla Kıbrıslı Rum hak sahiplerine dağıtılacağını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türklere ait dükkanların yenilendiğini, başvuru yapabilmek için ise Kıbrıslı Rum göçmen olmanın aranan şartlardan biri olduğunu vurguladı.