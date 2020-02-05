Kıbrıslı Türklerden güneyde 100 dava

Kıbrıslı Türklerin, taşınmaz mallarını geri almak için Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Malları Vasiliği aleyhine açtıkları dava sayısının 100’ü geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türklerden Dava Yağmuru” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türkler tarafından Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne açılan davalar konusunun, dün Meclis Göçmenler Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Gazete Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan taşınmaz mallarını geri almak adına, Vasiliğe açtıkları dava sayısının 100 olduğunu, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili başka 100 davanın daha bulunduğunu belirtti.

Habere göre Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yetkilisi dün toplantı sırasında yaptığı açıklamada, bazı kişilerin, Kıbrıs Türk mallarının koruyucusu olarak Vasiliğin rolünü alaşağı etmek hedefiyle, Avrupa Mahkemesi’ne başvurmak üzere, mahkeme kararlarının yayımlanmasını beklediğini ifade etti.

İlgili yasanın, şu ana kadar, (Eski Cumhurbaşkanı) Rauf Raif Denktaş’ın, kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarının Kıbrıslı Türklere verilmesi kararı temeline dayandığını, Kıbrıs Rum malı bulundurmanın, Kıbrıslı Türklerin başvurularının ret edilmesinin temel nedeni olduğunu ifade eden yetkili, şu anda ise, Kıbrıs Rum malı almayan ya da bundan faydalanmadığını söyleyen Kıbrıslı Türklerin çocuklarının veya torunlarının gelmeye başladığını belirtti.

Yetkili açıklamasında, hak sahiplerinin, taşınmaz mallarının değerlendirmelerinin insan hakkı olduğu argümanı temelinde Vasiliğin sona ermesini talep ettiklerini ifade etti.

Vasilik yetkilisi bir başka gelişmeye atıfta bulunarak, mahkemenin, bir Kıbrıs Türk malı istimlak edildiği zaman, taşınmaz malına denk gelen istimlak fiyatının, bu amaç için oluşturulan fona değil, Kıbrıslı Türk mal sahibine verilmesine karar verdiğini belirtti.

Gazete bugüne kadar istimlak edilen Kıbrıs Türk malı değerinin 300-400 milyon Euro olduğunu da yazdı.

Toplantı sırasında tarım örgütlerinin, başka hak sahiplerine verilmesi mümkün olan miras olan Kıbrıs Türk mallarından faydalanılmasını teşkil edeceği düşüncesiyle, miras olan Kıbrıs Türk mallarının devren kiralanması konusunu da ilk kez gündeme getirdiği belirtildi.

Gazete dünkü toplantı sırasında gerek Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı gerekse diğer milletvekillerinin Kıbrıslı Rum göçmenlerin kaldıkları Kıbrıs Türk evlerinin bakım eksikliğinden ve bunların çoğunun 50 yıllığı aşkın olması nedeniyle sürekli sorun yarattığından söz ettiğini yazdı.

Habere göre İçişleri Bakanlığı’nda bir yetkili de her yıl tamir ve bakım için 6 milyon Euro harcandığını söyledi.

Haberde, toplantıdaki verilere dayanılarak Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edilen toplam ev sayısının ise 9 bin 12 olduğu belirtildi.