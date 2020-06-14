Kıbrıslı Türkler ve Göç

Neredeeeen nereyeee …. Aklıma takılı verdi. Dünyada kaç ülkede kaç Kıbrıslı Türk vardı…. Göç nedenleri neydi ? Mesela İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin sayısı kaçtı ? Yahut, Avusturalya’dakilerin…Başladım araştırmaya ama boşuna. Hiçbir yerde sağlıklı kayıt bulamadım. Vazgeçmiş değilim. Araştırmaya devam edeceğim.

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Osmanlı döneminden Kıbrıs’ın nüfusu ile ilgili bazı rakamlar var. Ama rakamlardan çok uygulama çok ilginç geldi bana. Osmanlı döneminde ada insanları Türk-Rum-Ermeni v.s diye ayrılmıyormuş. Sadece Müslüman – Hristiyan veya Musevi şeklinde kayıtlıymışlar resmi evraklarda. Sonra İngiliz gelince, bir nüfus sayımı yapmışlar ve evraklar da değişmeye başlamış. İngiliz, Rum-Türk-Ermeni-Maronit diye kayıt tutmuş bu sefer. İngiliz neden böyle yapmış ? Neden buna gerek duymuş? Bilmiyorum. Doğrusu şu andaki öncelikli merağım da o değil.

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Yıllar sonra Kıbrıslı Türk ile Rum ‘birbirini yeme’ savaşına girmişler. Rum “Ben Yunan…” , Türk ise, “Ben de Türk kökenliyim…” demiş. Olanlar olmuş. Sinirler her geçen gün biraz daha gerilirken bazıları “Biz Kıbrıslıyız” deyivermiş. Liderimiz Denktaş çok kızmış buna ve hatta “Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Kıbrıslı sadece Karpaz eşekleridir” deyivermiş.

Neyse… Nereden nereye geldik ama konumuz bu da değil… Konumuz nüfustu…

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50’li yıllardan beridir şu veya bu nedenle ‘göç’ var Kıbrıs’tan. Yoğunluklu olarak İngiltere’ye. Ama sanırım Avusturalya da tercih sırasında ikinci sırada oldu. Bu arada Kanada hatta Türkiye de var tabii. Toplam sayı kaç ? Bir bilen var mı ?

Çok merak ediyorum ama sorunun yanıtını nerede bulacağım bilmiyorum.

Derken…. Ada ikiye bölündü. Şimdilerde de ada içinde göç olayı çıkıverdi. Güney’e göç edenlerin sayısı kaç olacak acaba? Mesela yirmi sene sonra o göç edenler “Ben Türküm…” demeye devam edecekler mi ?

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Ve derkeeeennnn, başka önemli bir şey takıldı kafama ve gülmeye başladım kendi kendime. “Be adam…” dedim. “…Yaşadığın yerdeki nüfusu bilmiyorsun kalkmış başka başka yerlerdekini merak ediyorsun….”

Güldüm ama, gülmeli miydim ağlamalı mıydım hala kararsızım.

Sokak Ağzı

“Manavoğlu güzel dedi. “Süreci yönetmenin en iyi yolu siyaset yapmayı bırakmaktır” dedi. Doğru ve güzel söyledi ama eksik söyledi. Kendini siyasetçi sanan siyasetçilerimizin siyaseti tamamen bırakma zamanı geldi.” (Aysel K.Kasım)

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“Tarihimize bu da yazıldı. Bir sürü Kıbrıslı Türk, dönmemek şartıyla Güney’e göçe zorlanıyor. Aman yarabbi….Bunu da görecektik.” (Mukaddes)

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“Şimdi Türkiye’den, hainler ve satılmışlar Güneye göç etmeye başladı sesleri mi çıkacak ? Merakla bekliyorum.” (Candaş K.-Lefkoşa)

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“Bir arkadaş bir maske espirisi yaptı çok güldüm. Sakın Lefkoşa’da Dereboyuna maskeli gitme dayak yersin ha dedi. Bir denesem mi acaba ?” (Nilgün Karam-Lefkoşa)

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“Kuzey’den Güney’e göç var. Daha Kuzey’den Kuzey’e de göç olmadı mıydı ? Giden Türk yerlerine gelecek olan da Türk. Değil ? Ne bu telaş !!!” (M.K.L.-Girne)

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“Artık TV’de bir hükümet yetkilisi gördüğümde hemen kanal değiştiriyorum. Bunları izleyeceğime çizgi film izlemeyi tercih etmeye başladım.” (Kasım-Mağusa)

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“Dünyayı kimler yönetiyor farkında mısınız ? En çok konuşan liderler… Yani en lafazanlar. Yanlış mıyım ?” (Rüstem Karabatır)

Anlayana

“Biraz hükümet ve şans hayatta gereklidir ama sadece bir aptal ikisine de güvenir.” (P. J. O’Rourke)