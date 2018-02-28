ULUSLARASI EKİP TARAFINDAN YAPILAN ANKET SONUÇLARINI AÇIKLIYORUZ!

Kuzey Kıbrıs genelinde Güney Kıbrıs ile eş zamanlı olarak yapılan “Yeni Kıbrıs Barış Sürecine” yönelik tutumları belirlemek üzere geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ve İngiltere Parlamentosu’nda da tartışılan sosyal psikolojik araştırmanın sonuçlarını açıklıyoruz…

Anketin Güney Kıbrıs sonuçları geçtiğimiz günlerde Fileleftheros’ta yayınlanmıştı.

811 kişi ile yapılan ve olası bir çözüm ve referandum sürecine ilişkin tutumları belirleyen sosyal psikolojik faktörler kapsamında Keele Üniversitesi, Kıbrıs Üniversitesi, Kent Üniversitesi, St. Mary Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nden sosyal psikolog ve siyaset bilimcilerin bulunduğu bir uluslararası ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları dikkat çekici…

Bu arada şu bilgiyi de verelim: Anket sonuçları, ekip üyelerinden Kıbrıslı Türk Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakal, Kıbrıslı Rum Doç. Charis Psaltis ve Profesor Neophytos Loizoidu tarafından milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı toplum liderleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda da tartışıldı.

Araştırmanın Kıbrıslı Türklerle ilgili sonuçlarını bizimle de paylaşan Keele Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç olarak görev yapan Dr. Hüseyin Çakal özellikle son 10 yılda Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasındaki toplumlar arası ilişkiler bağlamında Kıbrıslı Türkler arasında Kıbrıslı Rumlara ve buna bağlı olarak Kıbrıs sorununun çözümüne olan tutum ve davranış değişikliklerini incelediklerini belirtti.

Hüseyin Çakal’ın bize ilettiği araştırmanın sonuçlarında bakın neler var:

Araştırmaya katılan Kıbrıslı Türkler ne düşünüyor?

2007 yılında katılımcıların sadece % 12’si kendilerini önce “Kıbrıslı” sonra “Türk” hissederken, 2010’da bu oran %20’ye, son yapılan araştırmada ise % 27’ye yükseldi.

hissederken, 2010’da bu oran %20’ye, son yapılan araştırmada ise % 27’ye 2007’de katılımcılardan sadece % 12’si Rumlarla bir arada yaşayabileceklerini belirtirken, 2010 ve 2017’da ise bu oran %22’ye yükseldi.

belirtirken, 2010 ve 2017’da ise bu oran 2007 yılında katılımcıların % 67’si Kıbrıslı Rumların geçmişte kendilerine yapılanlardan dolayı öç almak istedikleri için “Kıbrıslı Rumlara güvenmediğini” belirtirken 2017’de bu oran sadece %28’de kaldı.

Kıbrıslı Rumların geçmişte kendilerine yapılanlardan dolayı öç almak istedikleri için belirtirken Aynı şekilde 2007 yılında katılımcıların % 73 Kıbrıslı Rum politikacıları barış konusunda samimi bulmazken bu oran 2017’de % 52’de kaldı.

2007’de katılımcıların % 90’ı Kıbrıslı Rumların daha fazla güç elde etmesinin Kıbrıslı Türklerin hayatını zorlaştıracağını düşünürken bu oran 2017’de %58’e düştü.

düşünürken bu oran 2007’de % 88 oranında Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin bir birilerinden çok farklı gelenek ve göreneklere sahip olduğunu düşünürken bu oran 2017’de %’56’ya düştü.

düşünürken bu oran 2017’de %’56’ya düştü. Çok ilginç bir şekilde 2007’de katılımcıların sadece %21’i “dinin hayatlarında önemli olmadığını” belirtirken bu oran 2017’de %51’e yükseldi.

Son olarak 2007’de katılımcıların sadece %34’ü Kıbrıslı Rumlara karşı nötr veya pozitif duygular beslediğini düşünürken bu oran 2017’de % 48’e çıktı.

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Peki çözüm çekline nasıl bakıyor Kıbrıslı Türkler?

İşte o detaylar:

STATÜKO (Mevcut durumun devamı): % 27.7 statükoyu reddediyor. % 27.6 statükoyu “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor, % 44.8 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor.

% 27.7 statükoyu reddediyor. % 27.6 statükoyu “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor, % 44.8 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor. İKİ TOPLUMLU İKİ BÖLGELİ FEDERASYON: % 14 iki toplumlu iki bölgeli federasyonu reddediyor. % 23.6 “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor. % 62.4 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor.

% 14 iki toplumlu iki bölgeli federasyonu reddediyor. % 23.6 “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor. % 62.4 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor. TEK BÖLGELİ DEVLET: % 61.8 reddediyor, % 23.2 “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor, % 14.9 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor.

% 61.8 reddediyor, % 23.2 “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor, % 14.9 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor. İKİ BAĞIMSIZ DEVLET: % 13 reddediyor, % 26.4 “zorunluluktan doğan bir çözüm” olarak kabul ediyor, % 60.6 ise “tatmin edici bir çözüm yolu” olarak görüyor.

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Farklı etnik ve dinsel grupların birbirlerine olan kişisel ve politik tutumları konusunda Güney Doğu Asya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Ortadoğu gibi dünyanın birçok dünyanın birçok bölgesinde araştırmalar yapan Hüseyin Çakal’a göre bu bulgulardan çıkarılabilecek sonuç; kısa ve orta vadede halkın çözüm yanlısı olduğu şeklinde…

Çakal’da göre; “bu bağlamda halk arasında iki toplumlu, iki bölgeli ve iki devletli bir çözüm olasılığı konusunda bir kafa karışıklığı sürüyor. Zira her iki çözüm yolu aynı oranda destekleniyor”

Çakal’a göre; Rum politikacılar ve Rum kamuoyuna verilen mesaj ise Kıbrıslı Türklerin ağırlıklı olarak iki toplumlu, iki bölgeli bir çözümü destekledikleri ve son 10 içerisinde benzer konularda yapılan araştırmalardaki trendler incelendiğinde bu tutumların Kıbrıslı Rumlarla gelişen ilişkilerden olumlu yönde etkilendiği ön plana çıkıyor. Bu sonuçlar katılımcıların kökeninden bağımsız, başka bir deyişle Kuzey Kıbrıs halkı bir bütün olarak iki toplumlu iki bölgeli bir çözümü destekliyor.

Kıbrıs sorununa yönelik tutumlar ve oy verme eğilimlerine bakıldığında ortaya çıkan durum:

