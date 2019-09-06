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Kıbrıslı Türkler Mağusa’nın iadesine evet demişti



Alekos Konstandinis |Alithia

Çeviri: Voula Charana



Simos İoannu, AKEL Genel Sekreteri ve DİSİ yetkililerinin ayrıca diğer iki başkan adayları Nikos Karulas ile Andreas Lordos’un da hazır bulunduğu “birleştirici” bir ortamda yeni “Mağusa Belediye Başkanı” ilan edildi.

Yeni Başkan’dan Mağusalılara “harekete geçin” mesajı geldi!

Mağusa kentinin “yasal sakinlerine” iade edilmemesinin sorumlusu olanları bugüne kadar hep desteklemiş olan Filelefteros gazetesi yeni başkanın mesajının tamamını öne çıkardı. Ve şimdi de harekete geçiliyor…

Peki aradan geçen onca yılda, onlarca yılda harekete geçilmemiş miydi bugüne kadar?

Yeni Belediye Başkanı mesajındaki en önemli eksiklik özeleştiriydi.

“Özeleştiri” seçimlerin gerçek galibi olan AKEL Genel Sekreteri’nin konuşmasında da yoktu. Aynı durum onlarca kez bize tabakta sunulmuş Mağusa’nın kaybedilmesinde sorumluluk payı olan herkes için de geçerlidir.

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Mağusa Belediye Başkanı mesajında Kıbrıslı Türklere de hitap ediyordu.

“Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Mağusa’ya nüfus taşıma olasılığına karşı birlikte mücadele edelim” diyordu.

Birlikte mücadele edelim!

2004 Nisan ayında Kıbrıslı Türkler Birleşmiş Milletlerin çözüm planına evet demekle Mağusa’nın iade edilmesine de evet demişlerdi. Yeni Belediye Başkanını destekleyen partilerse o zaman plana hayır demişti.

Hem AKEL, hem de Başkanı Spiros Kiprianu’nun zamanından bu yana diyakronik olarak Mağusa’nın sakinlerine iadesine karşı kavga veren DİKO.

Şimdiyse sevgili Mağusalılar, siz enayi yerine konulanlar, yeni Belediye Başkanınız size harekete geçme mesajı gönderiyor.

Partilerse “Mağusa halkının neden hepsi oy kullanmaya gitmedi acaba” diye kendi kendilerine sorup duruyor.

Halbuki sorulması gereken soru oy kullananların neden sandık başına gittiğiydi... Boşu boşuna yitirilmiş bir dava için!