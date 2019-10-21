"Kıbrıslı Türkler Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakılamaz"

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıslı Türklerin de haklarını koruyacaktır. Kıbrıslı Türkler, bu enerji enerji denkleminden Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakılamaz" dedi.

AA’nın haberine göre, TRT World Forum'da "Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri" başlıklı oturumda konuşan Akar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'de operasyonlarını kalkan göreviyle 2016 yılından beri gerçekleştirdiğini, burada amacın özellikle Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Hidrokarbon kaynakları burada bulunduğu için bölgesel olarak ve uluslararası aktörlerin ilgisi bu bölgeye artmıştır. Türkiye de bu noktada kanuni haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır. Aynı zamanda kıta sahanlığını koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, NATO'nun deniz kuvvetlerine katkı veren ilk üç ülke arasında yer aldığını ifade eden Akar, Türkiye'nin, ABD ile yıkılmaz bir bağı olduğuna değinerek "Umut ediyoruz ki bu operasyonla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla bölgeye barışı getireceğiz. ABD ile müttefikliğimiz bozulmadan devam edecek." diye konuştu.