“Kıbrıslı Türkler Avrupa Kimliğini kaybedecek”

Kıbrıs’ta, iki devletli bir devamlılık halinde Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybedeceği öne sürüldü. Bu iddia Güneyde yayınlanan Fileleftheros gazetesinde yer aldı.

Kıbrıs’ta son günlerde yeniden tartışma konusu olan iki devlete dayalı çözüm konusuna ilişkin son senaryolar Fileleftheros gazetesinde yer aldı. “İki Versiyonda Kadife Ayrılık” başlıklı haberde, Kıbrıslı Türkler Otomatik Olarak Avrupa Kimliğini Kaybedecek” öngörüsünde bulunuldu. Filelefteros gazetesi, Avrupa Birliği’yle ilgili olarak, Kıbrıs’ta ikinci bir devlet meydana getirilmesinin otomatik olarak bu devletin de AB’ye katılımı anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

Kıbrıslı Türklerin yalnızca yeni devletin vatandaşı olacaklarını yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının, dolayısıyla kimlik ve pasaportlarının geçerli olmayacağını öne sürdü.