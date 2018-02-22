“Kıbrıslı – Türkiyeli değil asıl parti ayrımcılığı var”

Fehime ALASYA

Türkiye’den adaya gelerek yerleşen kimi Güvercinlik köyü sakinleri 40 yılı aşkındır adamızda yaşadığını ve herhangi bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadığını dile getirirken, bazı kişiler ise adaya geldiği ilk yıllarda, iş ve sosyal yaşam alanlarında ayrımcılıkla karşılaştığını söyledi.

Aileler, “Bu halk bize kucak açtı, biz burayı vatan bildik, herkesi sevdik… Ne biz ayrımcılık yaptık, ne de bize yaptılar, sevdik sevildik, saydık sayıldık…” diyerek ülkede tırmanan gerginliklerin herkesi üzdüğünü belirtti.

Ortalama 40 yılı aşkındır burada yaşadığını, burayı yurt olarak benimsediğini anlatan Güvercinlik köyü sakinleri, “Bir insanı, insan olarak sevmek lazım” diyor…

‘Vatandaşlık alma’ konusunda sıkıntılar yaşandığını gözlemleyen Güvercinlik sakinleri, “Hakkı olanın vatandaşlık alması lazım, hakkı yoksa almasın, her önüne gelene vatandaşlık verilmesin...” dedi.

Birçok köy sakini ise ülkede ‘Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı’ndan çok ‘partizanca’ ayrım yapıldığından yana hemfikir…

“Toplumu bölecek, huzursuzluk yaratacak olaylara mahal verilmemeli”

Afrika gazetesi önünde yaşanan olayları ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren bazı vatandaşlar, toplumu bölecek huzursuzluklara zemin hazırlamanın yanlış olduğunu, buna hiçbir şekilde zemin hazırlamamak gerektiğini ifade etti.

“Hiç hoş değildi, insanlar tepkisini bu şekilde göstermemeli. Diğer taraftan da ülkede yasalar olmalı, gerek gazeteye gerek sosyal medyadaki yazılar ve sözler düşünülerek kullanılmalı. Toplumu bölecek, huzursuzluk yaratacak olaylara mahal verilmemeli” denilerek duygular ifade edildi…

AİLELER NE DÜŞÜNÜYOR?

Ayhan Vurucu: “Biz değil de belki 2-3 sene önce gelenler, yeni olanlar sıkıntı yaşıyordur”

“Bu adada ayrımcılık yaşayıp da çok ciddi sıkıntılar çekmedik. Birileri Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımcılığını fitilledi, huzursuzluk doğdu... Vicdanı olan da var olmayan da. Biz burada yaşamaya başladık, birkaç yıl sonra vatandaş olduk, hiçbir sorun yaşamadık, ne çocuklarımız ne de biz... Biz değil de belki 2-3 sene önce gelenler, yeni olanlar sıkıntı yaşıyordur.”

Meryem Tilim (Küçük): “Hakkı olanın vatandaşlık alması lazım, hakkı yoksa almasın”

“30 yıldır buradayız, Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı yapıldığını bazen görüyoruz bazen de duyuyoruz ama biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Neden oluyor anlamıyoruz. Kıbrıs halkı merhametlidir, sıcakkanlıdır. Merhametlisi çok, merhametsizi de oluyor, her millette bu böyle. Vatandaşlık alma konusunda sıkıntı yaşanıyormuş, duyuyoruz, hakkı olanın vatandaşlık alması lazım, hakkı yoksa almasın, her önüne gelene vatandaşlık verilmesin...”

Canan Çil: “Toplumu bölecek, huzursuzluk yaratacak olaylara mahal verilmemeli”

“Yaklaşık 42 yıldır burada yaşıyorum, eşim, çocuklarım, tüm ailem, işim tüm hayatım burada... Ufak tefek ayrımlar yapıldığını görüyoruz. Afrika gazetesi önünde yaşanan olaylar hiç hoş değildi, insanlar tepkisini bu şekilde göstermemeli. Diğer taraftan da ülkede yasalar olmalı, gerek gazeteye gerek sosyal medyadaki yazılar ve sözler düşünülerek kullanılmalı. Toplumu bölecek, huzursuzluk yaratacak olaylara mahal verilmemeli.”

Halil Yücetürk: “Bu adadaki ayrımcılıkların çoğu partizanca yapılanlardır…”

“Köyde bile partizanca ayrımcılık yapıldı. Bu adadaki ayrımcılıkların çoğu partizanca yapılanlardır… Türkiye kökenli ve Kıbrıs’ın yerlisi insanı arasında da ayrımcılık yapıldığını zaman zaman gördük… Görmedik dersek yalan olur. İş yerinde, askerlikte bu ayrımı yaşadık. Maalesef bu ayrım yapılıyor.”

Makbule Göl: “Bu ülkede parti ayrımcılığı yapılıyor”

“Bu ülkede Türkiye-Kıbrıs ayrımcılığı yapılmıyor, parti ayrımcılığı yapılıyor. Ben bu adaya gelip yerleşeli kırk yıl oluyor, hiçbir sorun yaşamadık.”

Bayram Evleksiz: ““Bir insanı, insan olarak sevmek lazım, ayrımcılık yapmak olmaz”

“Bir insanı, insan olarak sevmek lazım, ayrımcılık yapmak olmaz, herkesi seviyoruz... Yıllardır burada yaşıyoruz, bu halk bize kucak açtı, biz burayı vatan bildik, herkesi sevdik…”

Mustafa Erdevir: “Benim oğlum burada doğdu, Türkiye’ye gitse yaşayamaz, o vatanını burası biliyor, o buralı...”

“Köyümüzdeki hiç Kıbrıslı yok, o yüzdem ayrımcılık, dışlanma nedir bilmedik. Biz yaşamdık ama dışarıda olduğu söyleniyor. Özellikle devlet dairelerinde ve sosyal yaşamda bu hissediliyormuş. Ben 1975 yılında buraya geldim, hiç böyle şeyler yaşamadık görmedik. Son dönemde yaşananlar çok kötü, keşke bu tarz olaylar olmasaydı, halkta huzursuzluğa neden oldu... Benim oğlum burada doğdu, Türkiye’ye gitse yaşayamaz, o vatanını burası biliyor, o buralı... Çeşitli kişiler ortalığı alevlendiriliyor, toplumun huzuru kaçıyor...”

İlyas Pedis: “Ne biz ayrımcılık yaptık, ne de bize yaptılar, sevdik, sevildik, saydık, sayıldık…”

“1985 yılında adaya geldim, biz Türkiye kökenli olduğumuz hiç hiçbir sorun yaşamadık, ne biz ayrımcılık yaptık, ne de bize yaptılar, sevdik, sevildik, saydık, sayıldık… Tırmanan bu gerginlikler hepimizi üzüyor.”

Yeni hükümetten beklentiler dile getirildi, köylünün talebi:

“ADALETLİ bir şekilde Kırsal Kesim Arsası dağıtılmalı”

Bölgede yaşanan bazı sıkıntılara değinen Güvercinlik köyü sakinleri, ‘partizanlıktan’ dert yandı, hükümetten herkese adil davranası konusunda çağrıda bulundu.

Bölgedeki gençlere kırsal kesim arsası dağıtımında ‘haksızlık’ yaşandığını ifade eden vatandaşlar, bölgedeki en büyük icraatın gençleri, bölgeye bağlayıcı iş ve yaşam alanı oluşturmaktan geçtiğini belirtti.

Aileler, gençlere dağıtılacak tarım arazileri ile de birçok işsiz ve evsiz kişinin sorunun ortadan kalkacağını anlattı, köydeki sıkıntılara değindi…

Özelde köy, genelde ise bölge için HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER: Kırsal kesim arsa dağıtımı ve geçmişte verilen arsalara altyapı

Bölgedeki ve ülkedeki işsizliğin azaltılması

Bölgedeki işsiz gençliğe tarım arazisi kiralanması

Bölgedeki yolların iyileştirilmesi, trafiğin rahatlatılması

Sağlık sektörüne el atılması

Devlet okullarının iyileştirilmesi

Ülke ekonomisinin kalkındırılması

Yardıma muhtaç ailelere daha fazla destek

Ülkedeki ulaşıma el atılması

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER NELER?

Ayhan Vurucu: “Yeni gelen hükümetten kırsal kesim arsası bekliyoruz”

“Üç oğlum var, her yere kırsal kesim arsası verildi, bu köye verilmedi. Çocuklarım artık büyüdü en küçüğü 18 yaşında artık ev, yer istiyorlar, devletin bize destek çıkması lazım... Sağlık alanında bir el atıp hem sistemi iyileştirmeliler hem de işsiz olan çocuklara olanak sağlamalılar. Yeni gelen hükümetten kırsal kesim arsası bekliyoruz.”

Meryem Tilim (Küçük): “Devlet okullarının durumu iyileştirilmeli”

“Benim de iki oğlum var, biri nişanlı, bu çocuklara kırsal kesim arsası vermeliler. Eğitim konusunda da iyileştirme yapılmalı, birçok özel sektör işçisi çocuğunu özel okula özel şirkete veremiyor, devlet okullarının durumu iyileştirilmeli.”

Canan Çil: “İlk olarak ülke ekonomisine el atmalı”

“Yeni hükümet ilk olarak ülke ekonomisine el atmalı. Köye yolu, elektriği, alt yapısı olan kırsal kesim arsaları verilmeli, gençliği burada tutmalılar. Bunun da en önemli yolu kırsal kesim arsası dağıtımı.”

Halil Yücetürk: “Partizanca ayrımcılık yapıldı”

“Yollarımız bozuldu, acilen el atılmalı. Her gün gidip geliyor, bu yolları kullanıyoruz, delik deşik, oradan oraya kaçıyoruz. Köyde kırsal kesim arsası verilirken ayrımcılık yaptılar. Partizanca ayrımcılık yapıldı. Bir aileden dört kişiye verildi, olmayana verilmedi.”

Makbule Göl: “Hükümet yardıma muhtaç olan ailelere daha fazla yardım etmeli”

“Ben çok az bir yardım maaşıyla geçiniyorum, ne evimi tamir edebiliyorum ne de istediğimi yapamıyorum. Uzun zamandır evimin tadilata ihtiyacı var ve yapamıyorum. Bu gibi durumlarda hükümet bize yardım etmeli. Hükümet yardıma muhtaç olan ailelere daha fazla yardım etmeli...”

Bayram Evleksiz: “Çayönü’nden geçen bir yol projesi var, onu hayata geçirsinler”

“Köy bin kişiden fazla, köy içi artık bu arabaları kaldırmıyor. Çayönü’nden geçen bir yol projesi var, onu hayata geçirsinler, o zaman bu köy rahatlar. Artık nüfus artıyor, arabalar çoğalıyor, köylerde çok hızlı akan trafik olmaması gerekiyor.

Köyün içinde iki tane verici var, köyde çok fazla insan kanser hastası...”

Mustafa Erdevir: “Hükümet bir an önce kırsal kesim konularına el atmalı ve gençliği bölgede tutmalı”

“Ağıllarda su yok, kırsal kesim arsaları adamına göre verildi, haklı bir dağıtım yapılmadı. Türkiye’de oturana, Lefkoşa’da oturana arsa verdiler, bizim çocuklarımıza vermediler. Hükümet bir an önce bu konulara el atmalı ve gençliği bölgede tutmalı. Yapılan kırsal kesim arsalarındaki evlerin yolu yok, traktör dahi o yollarda gidemez... Belediye köyde adamına göre iş yapıyor.”

İlyas Pedis: “Gençlere iş imkânı yaratılmalı, tarım arazisi verilmeli”

“Köydeki en büyük sıkıntı gençlere arsa verilmemiş olması… Mandıralara yol yapmadılar, yıllar önce kırsal kesim arsası dağıtıldı, halen daha yolu yok. Hükümet ada genlinde ise hemen sağlık ve ulaşım konusuna el atmalı... Gençler işsiz, üniversite bitirip boşta kalıyor. Hükümet bu konulara bir an önce el atmalı, gençlere iş imkânı yaratılmalı, tarım arazisi verilmeli... Köydeki araziler köyden olmayan ve memur olan kişilere icar ediliyor, bunun önüne geçilmeli.”