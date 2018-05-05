Kıbrıslı Türk mahkum baygın bulundu

Kıbrıs Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu 25 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk gencin, kaldığı hücrede yaralı ve baygın bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum Merkezi Cezaevi’ndeki tutuklulardan 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin, dün, kaldığı hücrede gardiyanlar tarafından baygın halde bulunduğunu ve derhal ambulansla hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Söz konusu Kıbrıslı Türk gencin, durumunun kritik olması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını yazan gazete, hastaya entübasyon işlemi uygulandığını belirtti.

Gazete bazı kaynaklara dayanarak, bu olayın, gerek hapishaneye getirilen eşya ve cisimlerin incelenmesi gerekse tutukluların gözetimine ilişkin soru işareti yaratan başka kendi kendini yaralama olaylarına eklendiğine de dikkati çekti.