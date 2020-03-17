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'Kıbrıslı Türk Kanlı, Corona kurbanı'

'Kıbrıslı Türk Kanlı, Corona kurbanı'

Güney Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı’nın tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi’nde Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Güney Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı’nın tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi’nde Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Londra Gazete, Açık Gazete’den Faruk Eskioğlu’un haberine dayandırdığı bilgide Elmaziye Kanlı’nın  80’li yaşlarda olduğu da yazdı.

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