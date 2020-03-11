Kıbrıslı Türk gençten uyarı : "virüsü ciddiye alın"

Korona Virüsü'nün yayıldığı İtalya'daki Milano kentinde tıp öğrenimi gören Kıbrıslı Türk Yağış Bey sosyal medyadan "virüsü ciddiye alın" uyarısı yaptı.

İtalya’da yükseköğrenim eğitimi gören Kıbrıslı genç Yağış Bey, koronavirüs ile ilgili gördüklerini, yaşadığı tecrübeleri anlatan bir video yayımladı. Video paylaşma amacının virüsle ilgili bilgi vermek olmadığını vurgulayan Bey, amacının riskin boyutunu anlatmak olduğunu söyledi. Bey, “Amacım, tüm bunun bir oyun olmadığını anlatmak; tedbirler alındığı sürece korkulacak bir şey olmadığını, ama bilinçsiz davranışların ne gibi felaketlere davetiye çıkarabileceğini hatırlatmak. Şu an panik yapma zamanı değil, vakalar yok denecek kadar az. Ama ileride ne olacağını herkesin şimdi alacağı sorumluluk belirleyecek” dedi.