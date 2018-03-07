Kıbrıslı Türk gençlere Florya’dan davet

Galatasaray Spor Okulları (Florya) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen yetenek taraması geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapıldı. Taramaya KKTC Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri de antrenörleri İrfan Aktunçlar eşliğinde katıldı. Kıbrıslı Türk gençlerden 7’si Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak seçmelere katılmak için davet aldı.

Galatasaray Futbol Okulu sorumluları Nesil Yusufoğlu, Rukiye Kilili ve Galatasaray Spor Kulübü altyapı antrenörleri tarafından yapılan antrenmanlar sekiz kişilik scout ekibi tarafından titizlikle izlenirken, Galatasaraylı yetkililer tüm oyunculara “değerli olduklarını” davranışları ile gösterdi.

Kamp süresince scout ekibinin radarına takılan oyuncular, ikinci aşama olan Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak seçmelerde akademi takımı hocası tarafından izlenip raporları hazırlanacak. Burada başarılı olmaları, genç oyuncuların Florya’da kalarak çalışmalarını Galatasaray Spor Kulübü’nde sürdürmeleri anlamına geliyor.

KKTC Galatasaray Futbol Okulu antrenörü İrfan Aktunçlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Seçilip ikinci denemeye katılma şansı kazanan çocuklarımıza başarılar dilerim. Öncelikle buradan tüm Galatasaray Futbol Okulu öğrencilerinin çok değerli ailelerine böyle güzel çocuklar yetiştirdiklerinden ve bizim işimizi kolaylaştırdıklarından dolayı teşekkür ederiz.”

Florya’ya davet edilen sporcular Hasan Halil Onalt, Mahmut Şimşek, Başar Ahmet Çiftçi, Erdem Emir, Boran Akansel, Mehmet Kaya ve Sertan Kırman oldular.