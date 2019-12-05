Kıbrıslı Türk Fotoğrafçılarımızdan bir başarı daha

Mustafa ERKAN

Cyprus Photographic Society tarafından her yıl düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında bu yıl Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçıları başarılı sonuçlara imza attılar. “Cyprus International Digital Photo Competition 2019” fotoğraf yarışmasına bu yıl 52 ülkeden 537 fotoğrafçı 5657 fotoğraf ile katkı koymuş ve yarışma, FIAP, PSA , ICS, Image Sans Frontiere, GPU, CPS ve Hellenic Photographic Society patronajında gerçekleştirilmişti.

Ödül alan sanatçılarımız

Mehmet Gökyiğit, serbest siyah-beyaz kategorisinde “body talk” isimli fotoğrafı ile FIAP Ribbon;Haktan Okumuşoğlu serbest renkli kategorisinde “foggy land” isimli fotoğrafı ile FIAP Ribbon;Saydam Soy serbest renkli kategorisinde “sun of Sveti” isimli fotoğrafı ile PSA Ribbon;Hasan Bağlar doğa kategorisinde “sunward” isimli fotoğrafı ile CPS Gold ve bu kategoride en çok fotoğrafı sergilenen Kıbrıslı fotoğrafçı; Mustafa Evirgen de doğa kategorisinde “love is everywhere” isimli fotoğrafı ile FIAP Ribbon Ödülü kazandılar.

Olumlu gelişme

Ödül töreni ve sergisi geçtiğimiz haftalarda European University Cyprus’da gerçekleştirildi. Yarışmada ödül kazanan tüm Kıbrıslı sanatçılara ödülleri takdim edildi. Uluslararası yarışmalarda özellikle son yıllarda ülkemiz fotoğrafçılarının gösterdiği başarıların katlanarak artması ve fotoğraflarının dünya fotoğrafında önemli bir yer tutması, fotoğraf sanatımız adına çok sevindirici bir gösterge.