Kıbrıslı Türk Cafer’e 10,3 Milyon Euro tazminat

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin malını istimlak ettiği Mustafa Cafer adlı Kıbrıslı Türke 10,3 milyon Euro tazminat ödediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, söz konusu bilginin Kıbrıs Hazine Dairesi’nin son raporunda yer aldığı ve Kıbrıs’ın güneyinin özel ve tüzel kişilere geçen sene istimlakler için toplam 30 milyon Euro ödediği belirtildi.





