Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter, 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını önleyebilir…

YENİDÜZEN’e konuşan Benter, “Virüsün vücuda girişini değilse, hücreye girişini önleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Uzun yıllar yurtdışında tıp alanında araştırmalar yapan Prof. Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti.

Benter, “İlk yayınım 1993’te çıktı. O zamanlar, dünyanın en iyi sağlık merkezi olarak bilinen Cleveland Kliniği’nde çalışıyordum ve bir sistem geliştirmiştim. Bu sistem hızla yayıldı, başka birçok araştırmacı da üzerine araştırma yaptı” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüştüğünü kaydeden Benter, bir takım oluşturulmasının söz konusu olduğunu ve Ankara’ya gidebileceğini söyledi.

93’ten beri ‘protein hücresi’ üzerine çalışıyor…

Prof. Dr. Benter, “Koronavirüs vücuda girince hücreye giriş yapabilmesi için ACE 2’ye (Angiotensin Converting Enzyme 2) bağlanıyor. Sonrasında da sorun meydana geliyor. Ben de düşündüm ki, madem bu virüsü önleyemiyoruz, insanlara hızla yayılıyor, o zaman girdikten sonra çözüm üretelim. Yani bu enzim, ACE 2, virüsün hücreye girmesini önleyebileceğimiz bir kapı rolünde. Virüs buna bağlanarak, proteine girip, hastalığı atıyor” şeklinde konuştu.

Bu çalışmasının olumlu sonuçlar doğuracağını uman Benter, hala çözümlenemeyen koronavirüse çare olabilecek.

Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini keşfetti.

Prof. Dr. Benter, Zincir içindeki belirli proteinlerin devre dışı bırakılmasıyla hastalığa yol açan virüslere karşı koruma sağlanacağı ya da hastalığın tedavi sürecinin kolaylaşacağı sonucuna ulaşan Benter, Oxford Üniversitesi’nden Nobel ödüllü profesörler John Vane ile Martin Evans’la da çalıştığını kaydetti.

Türkiye Sağlık Bakanı, Benter’in liderlik edeceği bir takım oluşturuyor…

Benter, Kapalı Maraş toplantısı nedeniyle geçen hafta adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisiyle görüştüğünü söyleyerek, “Sağlık Bakanlığı’nın oluşturacağı bir takımda bu çalışmalarımı sürdürmem istendi… Bunun için de Ankara’ya davet edildim. Çok yoğun olduğum için net bir şey söyleyemedim ama buradan da çalışabileceğimi konuştuk. Ankara’ya da gitme durumum var” dedi.

ABD’den destek geldi…

Benter, koronavirüsün tedavisi için önerdiği tedaviye ABD’den destek geldiği açıklandı.

Benter, bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi'nde Coronavirüsü ve kendi buluşlarıyla (ACE2/Angiotensin-(1-7)) ilgili verdiği konferansta bir çözüm önermişti.

Dünyaca meşhur Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, ABD’de University of Texas ve National Institute of Health’ten araştırmacılar Benter’in de önerdiği metod üzerinden çözüm üretti.

Benter konferansta kendi bulduğu sistemin bir parçası olan ACE2 proteinini bastırmakla virüsün hücrelere girerek zarar vermesinin önlenebileceğini söylemişti.

İbrahim Benter’e göre, araştırmacılar, Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit ederek, kendi çalışmasını da doğruladılar.

Bu yöndeki araştırma Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S. Corbett, Jory A. Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S. Graham, Jason S. McLellan tarafından yapıldı.



Prof. Dr İbrahim Benter kimdir?

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, 1962 yılında Lefkoşa’da doğdu. Annesi ve babası Baflıdır. Türk Maarif Kolejinde okudu. 1980-2000 yıllarında ABD'de bulundu. 1985'de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesi’nde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991'de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hipertansiyon Araştırma Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı. 1994'da Memphis’te Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Göz Fakültesi’nde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı. 2001-2012 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda Profesör olarak, bölüm başkanı ve birçok idari makamlarda çalıştı. Benter, 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesi’nde çalıştı. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la birlikte çalışmalar yürüttü. Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı.

Prof. Benter’in araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir. En önemli buluşu olan angiotensin-(l-7) diye bilinen hormon kanser, MS, hipertansiyon ve diabetde kalp/damar hastalıkları için denenmektedir ve ilaç olarak kullanılmasında son aşamalara gelinmiştir.