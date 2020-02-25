Kıbrıslı şirketler sosyal medyayı seviyor

2019’da Avrupa Birliği (AB) içinde her iki şirketten birinin (%50) en az bir tip sosyal medyayı kullandığı, bunun 2014’ten (%34) bu yana %16’lık bir artış demek olduğu belirtildi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 27 AB ülkesi arasında 4’üncü sırada yer aldı.



Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından salı günü yayımlanan verilere göre, şirketlerin sosyal medya kullanımının en popüler olduğu ülkeler, Danimarka %75; Hollanda %74; Kıbrıs %73 (2014’ta %53); İsveç %72; Belçika, İrlanda ve Finlandiya %71; şirketlerin sosyal medya kullanımının en az popüler olduğu ülkeler de Romanya %33; Bulgaristan %34; Polonya %37, Macaristan %38; Letonya %41 ve Slovakya %42 şeklinde sıralandı.



Kaynak KHA/CNA

