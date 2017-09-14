Kıbrıslı Rumların kuzeydeki otel harcamaları 3.5 Milyon Euro 

Kıbrıslı Rumların, yıl başından bugüne kadar, kuzeydeki otellerde toplam 3.5 milyon Euro harcadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde Kuzey otellerinde, kredi kartıyla, 1 milyon Euro harcadığını; yıl başından bugüne kadar ise bu harcamaların toplamının 3.5 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, JCC şirketinin verilerine dayanarak, Kıbrıslı Rumların büyük bir bölümünün Kuzey’deki otellerde tatil yaptığını, Ağustos ayında, oteller için 317 bin 636 Euro karşılığında, bin 500 kredi kartı işleminin yapıldığını belirtti.

Habere göre oteller için Haziran ayında 392 bin, Temmuz ayında ise 361 bin Euro harcandı.



Kumarhanelere servet

Gazete, kumarhanelerde ise yaz boyunca yarım milyon Euro harcandığını yazdı.

Kuzey’den Türkiye’ye uçak biletleri de hesaba katıldığı zaman kredi kartıyla yaz aylarında, oteller, kumarhane ve uçak biletleri için toplam 1.7 milyon Euro harcandığını yazan gazete, söz konusu üç sektör için 2017 yılı genelinde ise toplam 4.5 milyon Euro’nun harcandığını belirtti.

Gazete, Türkiye’de, kredi kartıyla uçak bileti satın almak için 600 bin Euro, oradaki otellerde konaklama için ise 487 bin Euro harcandığını yazdı.

Kuzey’de giyim ve ayakkabı için ayda ortalama 55-60 bin Euro harcandığını yazan gazete, Kuzey’deki benzin istasyonlarında ve süpermarketlerde, Ağustos ayında yapılan harcamalarda da artış olduğunu, yine bu ay içinde (Ağustos) giyim ve ayakkabı için 57 bin 223 Euro, süpermarketler için ise 40 bin Euro harcandığını belirtti. TAK



