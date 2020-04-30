Kıbrıslı Rumlardan "Uzun İnce Bir Yoldayım"

Kıbrıslı Rum müzisyenler adanın yeniden birleşme arzularını Türkçe şarkıyla dile getirdi.

Bir grup Kıbrıslı Rum müzisyen bir araya gelerek Aşık Veysel Şatıroğlu’nun “Uzun ince bir yoldayım” şarkısını Yunancaya çevirip seslendirdi.

Şarkının çevirisini yapan Giorgos Kalogirou, sözlerinin kendisine Ledra Sokağı’nı (Uzun Yolu) anımsattığını söyledi.

Cyprus Mail’e konuşan Kalogirou, “Şiirin felsefesine bakılırsa bize tam uyduğu anlaşılıyor” dedi.

Kalogirou şöyle devam etti, “Kıbrıs adasının ve halklarının, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin yeniden birleşmesini istediğimizi özellikle Türkçe bir şarkı seçerek dile getirmek istedik.”

Videoyu bu hafta yayınlayan grup, Ledra/Lokmacı barikatının Kıbrıslılar tarafından geçişlerde kullanıldığına dikkat çekerek, “Dileriz bir gün dünyada hiçbir yurt bölünmüş kalmaz” temennisinde bulundu.