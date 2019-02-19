'Kıbrıslı Rumlar siyasi partilere güvenmiyor'

Kıbrıslı Rumların neredeyse onda biri siyasi partilerine güvenmiyor.

Politis ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun Kıbrıs’ın güneyindeki temsilcisi İeroteo Papadopulo tarafından dün açıklanan “Eurobarometre” araştırma sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların neredeyse onda birinin siyasi partilere güvenmediğini ortaya koyduğunu yazdılar.

Gazete, araştırmanın sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların yüzde 84’ünün siyasi partilere güvenmediklerini gösterdiğini vurguladı.

Aynı araştırmaya göre Kıbrıslı Rumların yüzde 67’si Kıbrıs meclisine, yüzde 63’ü ise hükümete güvenmezken, en çok güven duyulan kurum ise yüzde 61 oranıyla ordu oldu.

Polise güvenen Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 52 olarak tespit edilirken, araştırmaya göre AB’ye duyulan güvende ise, altı ay önceki araştırmanın sonuçlarına göre, ufak bir artış gözlemlendi.

AB’ye güvenen Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 41’e yükselirken, güvenmeyenlerin oranı ise yüzde 52 gibi yüksek bir seviyede kalmayı sürdürdü.

Gazete, Kıbrıslı Rumları en çok meşgul eden sorunun yüzde 39 oranıyla ekonomik durum ve yüzde 32 oranıyla da işsizlik olduğunu aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Türklere ilişkin verilere de yer verildi.

Araştırmaya göre, AB’ye güvendiklerini dile getiren Kıbrıslı Türklerin oranı yüzde 52’yle AB ortalamasının üzerine çıktı.

Kıbrıslı Türkleri en çok meşgul eden sorunun ise ekonomik durum olduğu dile getirilen haberde, buna ilişkin orana ise yer verilmedi.

Habere göre söz konusu anket 8-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 yüz 5 Kıbrıslı Rum ve 5 yüz Kıbrıslı Türk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.