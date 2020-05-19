Kıbrıslı Rumlar ‘geçişler’in başlamasından yana

Kıbrıs’ın güneyinde yapılan kamuoyu araştırması, hükümetin “salgına yönelik” önlemlerinin Kıbrıslı Rum toplumu tarafından desteklendiğini ortaya koydu.



Kıbrıslı Rumların % 70’i hükümetin önlemler paketine destek verdi.



Kıbrıs Cumhuriyeti'nde iktidardaki DİSİ oy oranını korurken, AKEL'le birlikte siyaset sahnesinde iki ana parti olarak yer aldı.



“Önümüzdeki pazar parlamento seçimleri yapılsaydı” ankete göre seçmenin % 33’ü DİSİ, % 23’ü de AKEL’e oy verecekti. DİKO bu ankette en ciddi oy kaybeden parti olarak dikkat çekti. AKEL, genç yaşlarda çok daha yüksek yüzdelere ulaşırken, DİSİ özellikle 55 yaş üzerinde oy oranını artırıyor.



RetailZoom’un Politis gazetesi için yaptığı araştırmaya göre Kıbrıslı Rumların çoğunluğu ‘barikatların yeniden açılmasını’ da destekledi.



13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen araştırmaya 18 yaş üzerinde temsili nüfusa göre belirlenmiş 2.155 kişi yanıt verdi.



Ankete katılanların % 61'i barikatların derhal veya havaalanlarıyla aynı anda açılması gerektiğine inanıyor. Dikkate değer % 34'lük bir oran ise barikatların asla açılmayacağını düşünüyor.



Ankete katılanların % 42’si barikatların havaalanları ile birlikte açılmasını isterken, % 19’luk bir çoğunluk ise “geçişlerin derhal başlaması” yönünde tavır ortaya koydu. “Geçişler derhal başlamalıdır” diyenler arasında gençlerde oran % 27’ye çıktı.



Lefkoşa sakinlerinin % 65’inin geçişlerin yeniden başlamasına güçlü destek vermesi dikkat çekti.



Özellikle Baf sakinlerinin, % 54 oranıyla kuzeyle güney arasındaki geçişlerden yana olmadığı görüldü.



Pandemi sürecinde “Kıbrıslı Türklere gerekli ilgi gösterildi” görüşüne ankete katılanların % 44’ü onay verdi.

Anket, pandemi sürecinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ivmenin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların % 51’i Kıbrıs sorununun çözümüne uzak olduğumuz yönünde görüşünü açıladı.



Her on Kıbrıslıdan biri Kıbrıs'ta bu yıl hiç turist istemiyor. 55 yaş üstü insanlar % 70 oranında Kıbrıs'a gelmeden önce turistler için bir korona testi alınması gerektiğine inanıyor.