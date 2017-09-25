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Kıbrıslı Rumlar, Büyükkonuk'ta ayin yaptı

Kıbrıslı Rumlar, Büyükkonuk'ta ayin yaptı

Kıbrıslı Rumların, dün, Büyükkonuk’taki (Komi Kebir) “Aziz Afksentios” Kilisesi’nde ayin düzenlendikleri belirtildi.

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Kıbrıslı Rumların, dün, Büyükkonuk’taki (Komi Kebir) “Aziz Afksentios” Kilisesi’nde ayin düzenlendikleri belirtildi.

Alithia gazetesi, sözde “Büyükkonuk İhtiyar Heyeti’”nin organize ettiği ayinin, Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos tarafından yönetildiğini  yazdı.

Habere göre, Büyükkonuk kökenli Rumlar ayin sonrasında mezarlığı ziyaret etti.

Foto: Arşiv

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