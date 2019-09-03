Kıbrıslı Rumlar Ay. Mamas Kilisesi'nde ayin yaptı

Kıbrıslı Rumların, dün ve önceki gün, Güzelyurt’taki “Ay.Mamas Kilisesi”nde ayin yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, 'Omorfo' Belediye Başkanı Viktoras Hacıavraam’ın, Aziz Ayios Mamas’ın Omorfo kökenli Rumlar için “umut sembolü ve geri dönüş için yol gösterici” sayıldığını söylediğini yazdı.

Haberde, Hacıavraam’ın, son yıllarda Omorfo'da yapılan bu ayinlerin Omorfo kökenli Kıbrıslı Rumları birlik haline getirdiği ve gelecek kuşaklara, kenti tanımaları fırsatı tanıdığını söylediği kaydedildi.