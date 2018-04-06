Kıbrıslı Rumlar Ay. Georgios Kserinos Kilisesi’nde ayin yaptı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıslı Rumlar Paskalya Yortusu ( Kutsal Cuma Ayini) dolayısıyla bugün Mağusa’daki Ay. Yeorgio Eksorino Kilisesinde ayin yaptı. Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu öncesinde Hz. İsa’nın tabutunun kiliselerden çıkarılması serenomisi düzenledikleri “Kutsal Cuma Ayinine” yaklaşık 600 Kıbrıslı Rum’un yanı sıra Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden bazı milletvekilleri de katıldı. Güney Kıbrıs’tan otobüs ve arabalarla Kuzey Kıbrıs’a gelen Kıbrıslı Rumlar saat 16:30’da 7 Papaz ve Mağusa Metropoliti Wasilios Karayannis önderliğinde yapılan ayinde mumlar yakılıp dua edildi ve Hz. İsa’nın çiçeklerle donatılmış temsili tabutunu kilise etrafında dolaştırdılar.