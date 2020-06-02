Kıbrıslı Rum Sözcü: “Vandallık”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Limasol’daki Köprülü Camii’ne yönelik “vandallığın” derinlemesine araştırılmasını istediğini bildirdi ve hükümet adına olayı şiddetle kınadı.

Yazılı bir açıklama yapan Koushos, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Limasol’daki Köprülü Camii’ne yapılan “vandallığı” en şiddetli biçimde kınadığını belirtti.

“İbadet yerlerine bu tür eylemlerin nerden gelirse gelsin kabul edilmez” olduğunu vurgulayan Koushos, Anastasiadis’in duyduğu andan itibaren olayın ‘derinlemesine araştırılması’ talimatı verdiğini kaydetti.

İsveç Büyükelçiliği gözetiminde Kıbrıs Barış Süreci Dini Yolu’nu oluşturan Kıbrıs’taki beş ana inanç toplumunun liderleri, Rum Ortodoks, Müslüman, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik liderleri de, Pazar akşamı Limasol Köprülü Camii’ne yapılan “vandallığı” Pazartesi sabahı kınadılar.

Yapılan basın açıklamasında dini lidereler eylemden üzüntü duyduklarını ifade etti.