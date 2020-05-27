Kıbrıslı Rum Sivil Havacılık Dairesi Eski Müdürü’ne 6 ay hapis

Kıbrıs’ın güneyinde eski Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Leonidas Leonidu, hakkındaki görevi kötüye kullanmak, belge sahtelemek gibi altı ayrı ithamdan suçlu bulunarak 6 ay hapse mahkûm edildi.

Fileleftheros’un haberine göre 2006 yılında Sivil Havacılık Sağlık Dairesi’ne doktor seçimi konusunda görevi kötüye kullanmak, ilgili belgelerin tarihleriyle oynamak ve benzeri suçlardan suçlu bulunan Leonidu’nun cezasının ertelemesi talebi de reddedilerek, derhal cezaevine gönderilmesi emri verildi.