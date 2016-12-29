Mustafa ERKAN

Her yıl yapılan karşılıklı ziyaretler kapsamında, bu yıl İki Toplumlu Öğretmen İnisiyatifi’ne bağlı Kıbrıslı Rum öğretmenlerden 30 kişilik bir grup, KTÖS ve KTOEÖS tarafından misafir edildi. İlk ve orta eğitim öğretmenlerinden oluşan gruba, en büyük okullarımızdan Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Şht. Ertuğrul İlkokulu ev sahipliği yaptı. Ziyaret 28 Aralık Çarşamba gün Saat 11:30-12:30 saatleri arasında gerçekleşti. Bu ziyarette öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundular, eğitim sistemini ve devam eden eğitim faaliyetlerini incelediler, 2017 yılıyla ilgili iyi dileklerde bulundular ve devam eden görüşme sürecine desteklerini ortaya koyarak Kıbrıs’ta bir an önce çözümün ve barışın gelmesi dileğinde bulundular. Ziyaretçilere hem Öğretmen hem öğrenciler güzel bir misafirperverlik gösterdiler. Ayrılırken, karşılaştıkları sıcak ve barışçıl atmosferden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Şubat tatili döneminde de KTÖS ve KTOEÖS’e bağlı üye öğretmenler benzer bir etkinlikle Kıbrıs’ın güneyindeki okulları ziyaret edeceklerdir.