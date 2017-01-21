Kıbrıslı Rum öğrencilerden eylem

Güneyde, kamu okullarında yayınlanan yeni yönetmelik, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Okul kıyafetleri ve sınav sistemine düzenleme getiren yönetmeliği protesto eden öğrenciler dün Eğitim Bakanlığı’na yürüdü, yumurta attı, düzenlenmeler için katılımcılık talep etti.

Bakanlığın yeni yönetmeliğine göre öğrenciler dört ayda bir sınava tabii tutulacaklar. Şu anda yılda bir yer alan sınavların sayısı artınca, öğrenciler sokağa indi. Bakanlık ise “bilimsel veriler ışığında” hareket ettiklerini ve bu düzenlemenin, eğitimin ileriye taşınması için gerekli olduğunu açıkladı.

(Fotoğraflar: CNA)