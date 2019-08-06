Kıbrıslı Rum kadın Yunan adasında kayboldu

Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Kıbrıslı Rum kadın için Yunan adası Ikarya’da geniş çaplı arama operasyonu gerçekleştiriliyor.

Partneri ile birlikte 3 Ağustos Cumartesi günü Kerame bölgesine giden 34 yaşındaki Dr Natalie Christopher, 5 Ağustos’da Atina’ya gidecekti. Pazartesi sabah uyandığında partnerini arayan adam, koşmaya gittiği ve henüz dönmediği yanıtını aldı. Bu onların son görüşmesi oldu ve Christopher‘den bir daha haber alamayan adam saat 12.40’da kayıp olduğunu polise bildirdi.

Haber kaynaklarına göre, cep telefonunun önce aynı bölgeden sinyal verdiği daha sonra ise kapatıldığı aktarıldı.

Geniş çaplı arama operasyonu başlatan polise helikopter ve itfaiye ekipleri destek veriyor.

Gün içinde ise civardaki adalardan da yardım gelmesi beklendiği haber verildi.

Kayıp kadının fotoğrafı ve bilgileri ayrıca internet üzerinde paylaşılıyor.

İngiltere doğumlu ve Kıbrıslı Rum kökenli olan Dr Natalie Christopher'nın, profesyonel astrofizikçi olduğu ve European University Cyprus’ta görev yaptığı bildirildi.