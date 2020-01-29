Kıbrıslı Rum genç cezaevinde

Girne’de uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı S.A’ya uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.G. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. A.G, suçlamaları kabul etmedi…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, olguları aktardı. Polis, 22 Ocak 2020 tarihinde Girne’de S.A.’nın tasarrufunda 27 gram 350 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı A.G’den aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı A.G’nin ayni gün Lefkoşa’da tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.