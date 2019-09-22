Kıbrıslı Rum Bedis Plajı’nda boğuldu
Bedis Plajı’nda yüzmek için denize giren 44 yaşındaki Kıbrıslı Rum Arestis Panayi, dalgalara kapıldı, boğularak yaşamını yitirdi.
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Bedis Plajı’nda yüzmek için denize giren 44 yaşındaki Kıbrıslı Rum Arestis Panayi, dalgalara kapıldı, boğularak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide saat 13.15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Bedis Plajında, 44 yaşındaki Kıbrıslı Rum Arestis Panayi’nin yüzmek için denize girdiği sırada denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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