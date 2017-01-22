Kıbrıslı Rum Başsavcı Sayıştayı haklı buldu

Kıbrıslı Rum Başsavcı Kostas Kliridis, geçtiğimiz yıl Antigoni oyununun Salamis Antik Tiyatrosu’nda oynanmasının ardından çıkan tartışmalar üzerine tarafların tavırlarıyla ilgili bir rapor yayımladı.

Kıbrıs Rum Tiyatro Örgütü’nün (THOK), Sayıştay Başkanı Odiseas Mihailidis’in, Antigoni oyunuyla ilgili mali bilgileri kendisiyle paylaşması talebine olumsuz yanıt vermesinin ardından tartışmalar yaşanmıştı.

Fileleftheros gazetesine göre Kliridis hazırladığı raporda, Rum Sayıştaylığın Salamis Antik Tiyatrosu’nda oynanan oyunla ilgili bilgiler istemesinin yetki alanına girdiğini belirterek, bu icraatı doğru bulduğunu vurguladı.

Ayrıca Rum Eğitim Bakanlığı’nın, THOK’un tarafında durarak, Sayıştaylığın yetkileriyle ilgili Rum Hukuk Dairesi’nden görüş istemesini eleştiren Kliridis, THOK’un hukuk danışmanları olduğundan, bizzat kendisinin adalete başvurabileceğini belirtti.