Kıbrıslı Profesör coronavirüs için tarih verdi

Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji profesörü Petros Karayiannis Kıbrıs’ta temmuz ayına kadar coronavirüsü vakalarının tecrit edilip tamamen temizleneceğini; ancak o zaman bile virüsün giriş kapılarından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yeniden girmesi olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini açıkladı.

Şu an Çin’de olanın yani sıfır vaka ve sıfır ölümlerle açıklamalara rağmen her geçen gün virüsün başka bir ülkeden giriş yapması olasılığı olduğuna dikkat çekti ve “bundan kaçınmamız gerekiyor” dedi.

İngilizlerin eğer kullandıkları model doğruysa, durumun gelecek yıl haziran ayına kadar devam edeceğine inandıklarını ama kendisinin bu konuda kuşkulu olduğunu söyledi.

Profesörü Petros Karayiannis devamla, “Durum çok zor ve bizim vakalarımızın nasıl gelişeceğini belirlemek çok zor. Alınan önlemler nedeniyle önümüzdeki iki ay içinde fark görmeye başlayacağımıza inanıyoruz. Eğer aşırı sayıda vaka olmazsa bir ay sonra temiz olacağımızı söyleyebiliriz. Eğer her şey iyi giderse yüksek vaka sayısı olmaması durumunda mayıs ayı içine kadar durum netleşecek”.

“İngiltere için, eğer hesapladıkları gibi durumu kontrol dışı bırakırlarsa o zaman bizim de sorunlarımız olacak çünkü önlemleri kaldırırsak virüsün geri gelme riski var.

“Biz bu arada önlemleri gevşetebiliriz ve ülkeye giriş noktalarında önlemleri sürdürebiliriz”.

İlgili durumun ne kadar süreceği konusunda Profesör Karayiannis farklı görüşler olduğunu çünkü yeni bir virüs olduğu için yeterli deneyim olmadığını söyledi.

Profesörü Petros Karayiannis şöyle devam etti: “sıcak ülkelerde sıcaklıkların artmasıyla salgının bu kadar kolay yayılmayacağını umuyoruz, dolayısıyla vakalar Avrupa’nın daha soğuk ülkelerinde sınırlı kalacak ve ama yazda da devam edebilir” dedi.

Diğer yandan yaz gelir gelmez, 2004’te SARS virüsünün yok olduğu gibi yok olabilir”.

Vakaların artması bekleniyor, durum kontrol altında

Profesör Karayiannis vakaların Kıbrıs’ta önümüzdeki günlerde artacağını söyledi. Şöyle devam etti:

“Ben vakaların artacağına inanıyorum. Bu, ilk vakaları, başkalarına bulaştırmadan ne kadar erken teşhis edeceğimize bağlı. Eğer izi belirlenemeyen başkalarına bulaştıysa onların izini sürene kadar başkaları da hastalanabilir ve durum kontrolden çıkmış olabilir”.

“Vakaların izinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi ve vakalarla doğrudan temaslarla salgının zincirleme bir şekilde yayılmasını önleyebiliriz”.

“Şu ana kadar ilk temaslardan ortaya çıkan vakalar var. Başka temaslardan ortaya çıkan vakalar olmaması çok olumlu. Şu an durum kontrol altında. Son günlerde alınan önlemler uzmanların öneriline kulak verdi – kısıtlı yolculuklar, sağlık belgesi olmayan insanların kabul edilmemesi daha fazla vakanın adaya girmesini engelleyecektir.

Olumlu vakalar iyi sağlıklı, sadece Baf Acil durumunda durum ciddi

Karayiannis Baf Acil Ünitesindeki hasta dışında diğerlerinin sağlık durumunun iyi gittiğini açıkladı.

“Sağlık Bakanlığı Mağusa kazasındaki iki vakanın semptomlar göstermediği için Trodos’taki evlere transfer edilecekleri ve sağlıklarının iyi olduğunun teyit edilmesi amacıyla 15 gün tecrit altında olacakları konusunda bizi bilgilendirdi. Yeni bir test yapılması ve virüsün olumsuz olduğunun ortaya çıkması gerekiyor”.

Halka sabır ve soğukkanlı kalmaları çağrısı

Profesör Karayiannis halkın soğukkanlılığını koruması, panik olmaması ve iki haftadır açıklanan direktifleri uygulama çağrısında bulunarak, “virüsün bize dokunmayacağını düşünmek yanlıştır. Amaçsız hareketlerden kaçınılmalı ve kendimizi koruma önlemlerini uygulamalıyız. Soğukkanlı olup sabırlı olursak zorlukları kolayca atlatabileceğiz” dedi.

Kaynak: CNA