İngiltere’de öğrenimlerini sürdüren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin oluşturduğu ‘Bicommunal Network of Cypriot Students UK’ organizasyonu Covid-19 salgını nedeniyle bir video hazırladılar ve Kıbrıslıları evde kalmaya çağırdılar.

Bu videoda Kıbrıslı Rum üyeler Türkçe, Kıbrıslı Türk üyeler de Rumca dillerinde ‘evde kal’ çağrıları yaptılar, iyi dileklerini ilettiler.

Organizasyon, yayınladığı basın bildirisiyle videoyu anlattılar ve organizasyon hakkında bilgi verdiler;

Covid-19 salgını dünya çapında tüm insanların günlük yaşamını değiştirmiş olsa da, Bicommunal Network of Cypriot Students UK adlı organizasyon (BNCyS UK) güçlü mesajını tüm Kıbrıslılarla paylaşmak istiyor. Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler seslerini birleştirerek Kıbrıs’ı güvende tutmak ve böylece virüsün yayılmasını azaltmak için halkı evlerinde kalmaya çağırıyorlar. Video, BNCyS UK üyelerinin mesajlarını paylaşmak için sosyal medyada diğer topluluğun dilinde konuşarak ve arkadaşlarını buna davet ederek birbirlerine meydan okuyorlar. Sosyal medyadaki "Diğer toplumun dilini konuş" meydan okuması Kıbrıslırumları Türkçe, Kıbrıslıtürkleri ise Rumca konuşmaya teşvik ediyor.

BNCyS UK nedir?

BNCyS UK, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmek ve bir araya getirmeye yönelik amacı olan bir organizasyondur. Kıbrıslı gençlerin büyük bir kısmı çalışmaları için İngiliz üniversitelerini seçtiğinden, organizasyonun ana tabanı Birleşik Krallık'tır. Bu iki toplumlu ağ gençlere diğer toplumdan gelen öğrencilerle tanışma, konuşma ve sosyalleşme olanağı sağlıyor. İletişimin ana dil aracı İngilizce olmasına rağmen, Yunanca ve Türkçe diller de, ekip üyeleri tarafından ortak çalışmalarla tanıtılmaktadır. Son olarak, temel yapısı sosyalleşme ve iletişim üzerine inşa edildiğinden, organizasyon içinde hiçbir siyasi ideolojiye teşvik yoktur.

Bize ulaşın:

İnternet sitesi: https://bicommunalnetworkofcypriotstudents.wordpress.com/

Instagram: bicommunalnetwork_cyp

Facebook: BNCyS UK