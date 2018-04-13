Kıbrıslı müteahhitlerden ortak çözüm çağrısı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (K.T.İ.M.B.) ve Kıbrıs (Rum) İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (O.S.E.O.K.), Kıbrıslı liderleri, başarılı sonuçlar alacak yönde yeniden görüşme sürecini başlatmaya çağırdılar.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve OSEOK adına Costas Roushas yaptıkları ortak basın açıklamasında, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin tıkanmış olmasından duydukları endişeyi dile getirerek, bunun devam etmesinin iki toplumun da faydasına olmayacağını vurguladılar.

“Bizler Kıbrıslı Türk ve Rum müteahhitlerin temsilcileri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (K.T.İ.M.B.) ve Kıbrıs İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (O.S.E.O.K.) olarak, Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin bir süredir tıkanmış olduğunu büyük bir endişe ile gözlemlemekteyiz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs sorununun şu anki halinin devam etmesinin, Kıbrıs halkının faydasına bir süreç olmadığı inancı dile getirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler, Avrupa Hukuku ve Uluslararası Hukuk zeminine dayanan, Kıbrıs halkının haklarını ve özgürlüklerini garanti eden bir çözüm modelinin belirlenmesini dört gözle beklemekteyiz.

Bizler Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (K.T.İ.M.B.) ve Kıbrıs İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu (O.S.E.O.K.) olarak liderlerimizi, başarılı sonuçlar alacak yönde yeniden görüşme sürecini başlatmaya çağırdığımızı ve bu yönde atacakları adımları desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”