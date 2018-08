Kıbrıslı liderler Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmalarına katılmak için EYLÜL ayı sonunda NEW YORK'a uçuyor.



Kıbrsılı Türk lider Mustafa Akıncı'nın ziyarette BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geleceği öğrenildi. BU bilgi Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından da YENİDÜZEN'e doğrulandı.



Ancak, müzakerelere yönelik üçlü bir zirve olup olmayacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in de New York'a giderek, Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılacağı biliniyor.



"Federal Birleşik Kıbrıs" temelinde ve Guterres çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı ya da yeni bir yol haritası için NEW YORK'ta bir zirve ihtimali kulislerde konuşuluyor.