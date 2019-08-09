Kıbrıslı Liderler 5 ay sonra bir arada

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün görüşüyor.

Beş aylık aranın ardından bugün yapılan görüşme saat 09.30’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Kıbrıslı Türk lider Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı bugünkü görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

Akıncı, Anastasiadis’le görüşmesi öncesi Salı günü Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla görüşmüş ve toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’le görüşmeye “iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla” gideceklerini söylemişti.

Hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması yönünde 13 Temmuz’da yaptığı ancak reddedilen önerinin Kıbrıs Rum tarafınca tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, üçüncü taraflara da güneye bu yönde mesaj vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adı ne isterse olsun bulunacak herhangi bir çözümde çok önemli vazgeçilmezleri bulunduğunu, bunlardan birinin “siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım” olduğunu da vurgulamıştı.

Anastasiadis görüşme öncesi konuştu:

“Yaşayabilir bir çözüm hedefindeyim”

Anastasiadis başkanlık Saray’ından ayrılırken yaptığı açıklamada kendi pozisyonunun Kıbrıslı Türklerin endişelerine cevap verirken Kıbrıslı Rumlar’ın endişelenmesine neden olmamak noktasında olduğunu söyledi.

Anastasiades, Türkiye’nin, eğer surece yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermesi ve güvensizliğe neden olan yasadışı faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti. Anastasiades yaşayabilir bir çözüm hedefinde olduğunu da tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise görüşme öncesi herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayrıntılar gelecek...

FOTO ARŞİV