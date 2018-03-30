Kıbrıslı liderler 16 Nisan'da bir araya geliyor
Birleşmiş Milletler Barış Gücü, iki Kıbrıslı liderin 16 Nisan’da bir araya geleceğini duyurdu.
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Birleşmiş Milletler Barış Gücü, iki Kıbrıslı liderin 16 Nisan’da bir araya geleceğini duyurdu.
Açıklamaya göre BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i ara bölgede bulunan konutunda ağırlayacak. 16 Nisan tarihinde saat 19.00’da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin gayri resmi olacağı bildirildi.
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Etiketler : kıbrıs sorunu, spehar, akıncı, anastasiadis
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