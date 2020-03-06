Kıbrıslı gençlerden rekor düzeyde başvuru…

Kısa adı CFP olan “Kıbrıs Arkadaşlık Programı”nın iki toplumlu kamp ve ABD’de bir aylık tecrübe etkinliklerine bu yıl 15-17 yaşları arasındaki Türk ve Rum gençlerden rekor düzeyde başvuru yapıldı.

24 Şubat’ta sona eren başvuruların ardından, Türk ve Rum gençler, Cumartesi ve Pazar günleri (7-8 Mart 2020) sözlü mülakata çağrılacak. Mülakatlar, her iki gün; 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ara bölgedeki “Dayanışma Evi”nde gerçekleştirilecek.

Mülakatlar sonucu seçilecek Türk ve Rum gençler, Baf’ın Aynikola (Esentepe) köyünde kampa katılacak ve kendilerinin seçeceği karşı toplumdan biri ile birlikte ABD’de aileler yanında 4 hafta geçirecek.

12 yıldan beri 900’ün üzerindeki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gencini bir araya getiren “Kıbrıs Dostluk Programı’na (The Cyprus Friendship Programme, CFP) bu yıl her iki toplumdan gençlerden rekor düzeyde başvuru yapıldı.

15-17 yaşları arasındaki gençler; yarın (Cumartesi) ve Pazar günleri ara bölgedeki “Dayanışma Evi”nde sözlü mülakata alınacak. Mülakatların sonucunda Temmuz ayında Türk ve Rum gençlerden oluşan bir grup ABD’de aileler arasında bir ay geçirecek. Başvuru yapanların bir bölümü ise, Baf’ın Aynikola (Esentepe) köyünde eski Türk ilkokulu binasında yer alacak olan kampa katılacak.

Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, konu ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada; 12 yıldan beri bu programın başarı ile yürütüldüğünü, bu yıl ise rekor denilecek düzeyde her iki toplumdan da gençlerin başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Zekican, üç aydan beri her iki taraftaki okullarda, gençlik kulüplerinde ve benzeri sivil toplum mekanlarında halkı aydınlatıcı toplantılar düzenlediklerini belirteterek şunları ekledi:

“Amacımız Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bu barış projesi ile iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmaktır.”

Önümüzdeki Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı eyaletlerde gençlerin Amerikalı aileler yanında bir ay geçireceklerini anlatan Simge Kahvecioğlu Zekican şu bilgileri verdi:

“Başvuruda bulunan gençler için, Türk ve Rum koordinatörlerin katılacağı sözlü mülakatlar yarın (Cumartesi) ve Pazar günleri saat 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Çok özenli bir seçme sürecimiz vardır. İlke ve prensipleri önceden belirlenmiş kurallarla gençlerimizi saptayacağız.”

Zekican, yarın ve Pazar günü yapılacak mülakatların sabah 10.30-12.30 ve öğleden sonra 13.00-16.00 sattleri arasında yer alacağını, 12.30’da aile fotoğrafı çekileceğini, tüm medyanın şölen havasındaki mülakat etkinliğine davetli olduğunu ve eski CFP öğrencilerinin de yeni katılımcılara yardımcı olmak üzere Dayanışma Evi’nde olacağını belirtti.

Zekican, dileyenlerin; 0542 856 48 28 nolu telefondan daha fazla bilgi alabileceğini, ayrıca www.friendships4peace.org sitesine detaylı bilgi için başvurabileceğini söyledi.